СК озвучил организатора теракта в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле», в котором погибли более ста человек, был совершен спецслужбами недружественного государства. Об этом сообщили в СК России.
«Террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства», — говорится в telegram-канале СК. В ведомстве уточняют, что организаторы таким образом планировали дестабилизировать обстановку в стране. По данным следствия, в качестве исполнителей были привлечены члены международной террористической организации.
В заявлении СК также сказано, что спустя год завершены все следственные мероприятия в отношении 19 лиц, причастных к теракту в «Крокусе». На данный момент все они находятся под стражей.
22 марта 2024 года террористы совершили вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Теракт стал одним из самых страшных в современной России. От рук террористов погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 500 получили ранения и травмы. Многие из них пришли на концерт группы «Пикник». Глава СКР Александр Бастрыкин уверен, что этот теракт был тщательно спланирован.
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