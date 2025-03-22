СК озвучил организатора теракта в «Крокусе»

СК: теракт в «Крокусе» был организован спецслужбами недружественного государства
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В СК РФ заявили, что все причастные к теракту лица находятся под стражей
В СК РФ заявили, что все причастные к теракту лица находятся под стражей Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Теракт в «Крокус Сити Холле», в котором погибли более ста человек, был совершен спецслужбами недружественного государства. Об этом сообщили в СК России.

«Террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства», — говорится в telegram-канале СК. В ведомстве уточняют, что организаторы таким образом планировали дестабилизировать обстановку в стране. По данным следствия, в качестве исполнителей были привлечены члены международной террористической организации.

В заявлении СК также сказано, что спустя год завершены все следственные мероприятия в отношении 19 лиц, причастных к теракту в «Крокусе». На данный момент все они находятся под стражей.

22 марта 2024 года террористы совершили вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Теракт стал одним из самых страшных в современной России. От рук террористов погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 500 получили ранения и травмы. Многие из них пришли на концерт группы «Пикник». Глава СКР Александр Бастрыкин уверен, что этот теракт был тщательно спланирован. 

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Теракт в «Крокус Сити Холле», в котором погибли более ста человек, был совершен спецслужбами недружественного государства. Об этом сообщили в СК России. «Террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства», — говорится в telegram-канале СК. В ведомстве уточняют, что организаторы таким образом планировали дестабилизировать обстановку в стране. По данным следствия, в качестве исполнителей были привлечены члены международной террористической организации. В заявлении СК также сказано, что спустя год завершены все следственные мероприятия в отношении 19 лиц, причастных к теракту в «Крокусе». На данный момент все они находятся под стражей. 22 марта 2024 года террористы совершили вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Теракт стал одним из самых страшных в современной России. От рук террористов погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 500 получили ранения и травмы. Многие из них пришли на концерт группы «Пикник». Глава СКР Александр Бастрыкин уверен, что этот теракт был тщательно спланирован. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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