«Мы вместе пережили это и потом всегда были рядом»

Год назад произошел страшный теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он унес много жизней и еще больше — разделил на «до» и «после». Близкие, любимая работа и помощь психологов помогли выжившим очевидцам вернуться к нормальной жизни, но прежней она уже никогда не будет — одни теперь изучают схемы эвакуации в театрах, вторые вообще избегают общественных мест. Но все возвращаются к месту трагедии — тому, где 22 марта откроют мемориал в память о жертвах тех событий.
Что произошло в «Крокус Сити Холле»
22 марта 2024 года террористы совершили вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Теракт стал одним из самых страшных в современной России. Террористы с автоматами стреляли на поражение в посетителей, многие из которых пришли на концерт группы «Пикник», и сотрудников, а затем устроили поджог. Погибли 145 человек. Задержаны 15 преступников — исполнители теракта и их сообщники. Написаны сотни томов уголовного дела.
«Тяжело отпустить это место»
Елизавета Терехова в тот вечер впервые стояла в «Крокус Сити Холле» на билетном контроле. До этого она несколько месяцев работала в гардеробе. 22 марта Елизавета стояла возле эскалатора на втором этаже и пропускала зрителей в зал. Когда началась стрельба, девушка, которой было тогда 17 лет, побежала в фойе и спряталась за колонну с двумя другими сотрудницами. После этого она вместе с коллегами выводила посетителей по пожарной лестнице.
Через несколько дней, когда молодых людей, помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса», награждали в Госдуме, Елизавета рассказала, что из-за страха за свою жизнь у нее у самой было очень мало сил. Но она понимала, что люди вокруг тоже хотят жить, и им надо помочь. Если просто начать спасать себя, кто-то мог не найти выход или побежать в сторону террористов.
Спустя год девушка рассказала URA.RU, что ей до сих пор тяжело думать о трагедии, хотя тревогу удалось унять. Лиза даже ходила на концерты, правда, теперь она всегда изучает схемы выхода из зданий. На протяжении всего года рядом с ней был ее молодой человек Александр Журик, который также в тот день был в «Крокусе».
«Мы вместе пережили это и потом всегда были рядом друг с другом. После “Крокуса” отношения стали крепче, мы начали больше заботиться друг от друге», — рассказала Елизавета.
Девушка призналась, что после того страшного вечера много раз возвращалась к зданию, потому что ей «тяжело отпустить это место». И мемориал она обязательно посетит.
«Печально вспоминать о тех событиях и погибших»
Директору компании по организации детского отдыха Екатерине Сыриной в тот страшный вечер на задымленной лестнице помог незнакомый ей мужчина. Она чувствовала, что уже задыхается и теряет сознание, и думала, что уже не выживет. У мужчины была вода, которой он поделился, чтобы можно было намочить ткань и через нее дышать. После теракта Екатерине так и не удалось найти этого человека.
Два месяца после трагедии в «Крокусе» Сырина чувствовала себя плохо — не только психологически, но и физически. Например, было трудно дышать. На какое-то время одышка прошла, а потом снова вернулась. Екатерина решила, что это не шутки, ведь в помещении был дым от горящего пластика, поэтому прошла обследование.
«Я проверила сердце, легкие. Выяснилось, что все в норме, и то, что со мной происходит, — это элемент психологического напряжения, тревожности», — рассказала URA.RU пострадавшая.
Сразу после трагедии Екатерина недолгое время проходила лечение в институте Склифософского, а потом почти сразу вернулась к прежнему ритму жизни. «Мне во многом помогла работа с детьми — это всегда много эмоций, постоянная занятость, это наполнено глубоким смыслом и безумно мне нравится. Также я обратилась к психологу», — поделилась она.
Екатерина призналась, что первое время после «Крокуса» было тяжело находиться в общественных местах — магазинах, метро, на улицах. «Ты идешь и оцениваешь эти места — насколько они могут подходить для целей террористов», — вспоминает девушка. На место трагедии она вернулась в августе — ей хотелось проверить, как она себя почувствует там. «Меня не трясло, ничего такого не было. Просто было печально вспоминать о тех событиях и погибших людях», — рассказала Екатерина.
«На концерты не можем ходить и по сей день»
Фотограф Юлия Корышева помнит 22 марта прошлого года не только как дату страшных событий, но и как день, когда ее сын Лев показал настоящее мужество. Она упала и могла пострадать в давке, но парень спас ее, а заодно вывел на улицу еще десятки людей. В «Крокус» Лев пришел с мамой на концерт, билеты на который ему подарили за день до этого на 16-летие.
«Это трагическое событие наложило незабываемый отпечаток на нас обоих. Бог уберег нас, мы не пострадали физически. Но психологически справиться с таким непросто — потребовалось несколько месяцев, чтобы вернуться к привычному поведению. Хотя на концерты и в крупные театры мы не можем ходить и по сей день. В остальном мы в порядке», — говорит Юлия.
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