Какие фильмы показывали в годы Великой Отечественной войны

Фильмы, которые шли на киноэкранах незадолго до начала Великой Отечественной войны, оказались слишком далеки от суровой реальности военных дней, с которой пришлось столкнуться жителям всей страны. Но их риторика вскоре сменилась, кино стало воодушевлять. О том, какие кинопоказы шли для поднятия настроения и боевого духа, корреспонденту URA.RU рассказал киноэксперт из Кургана Валерий Алексеев.
По радужным сценариям
Случившееся воскресным утром 22 июня 1941 года, когда никто не ожидал страшной беды, перевернуло жизнь мирных жителей. К чудовищным событиям люди не были готовы ни физически, ни психологически.
«И, к сожалению, значимую ответственность за эту психологическую неготовность первых дней и недель к натиску гитлеровских армий нес и отечественный кинематограф. Те модели предстоящей войны, которые проигрывались в так называемых „оборонных фильмах“, регулярно выходивших на советские экраны предвоенного времени, были далеки от суровой реальности», — считает киноэксперт Валерий Алексеев.
В пример он приводит ленту «Эскадрилья №5», вышедшую в прокат за два года до вторжения нацистских полчищ. Она внушала зрителям, что военные действия будут вестись исключительно на территории врага, а немецкие антифашисты будут помогать советским летчикам и десантникам.
Еще более радужный сценарий рисовал фильм «Если завтра война» с популярной песней с тем же названием. И эти резко отличающиеся от реальности фильмы шли на экранах в самые тревожные дни 1941 года. Они производили тягостное впечатление, о чем вспоминал впоследствии выдающийся искусствовед и брат кинорежиссера Алексея Германа — Михаил, восьмилетним мальчиком вывезенный в Сибирь из блокадного Ленинграда.
Для поднятия духа
Создавать духоподъемные ленты, которые помогают громить жестокого врага — такую задачу поставили себе после начала войны мастера отечественного кино. Полнометражное кино в первый год войны снимать было невозможно из-за эвакуации киностудий из оккупированных Минска, Киева, Москвы и Ленинграда в Среднюю Азию, на Кавказ и за Урал. Развернуть там кинопроизводство требовало больших временных затрат.
Однако уже с начала августа на киноэкраны страны стали выходить «Боевые киносборники». Они состояли из нескольких киносюжетов, в том числе снятых фронтовыми операторами. В первом таком киносборнике популярный киногерой предвоенного экрана — Максим, которого сыграл Борис Чирков, даже перешагивал экран и выходил к зрителям, призывая их за собой идти на защиту родины.
«В том же выпуске была и сатирическая киноновелла о тревожных снах Гитлера — великолепный шарж на которого создал Петр Репнин — Муля из знаменитой комедии „Подкидыш“. В кошмарах фюреру в этой сценке являлись прежние „покорители“ России — магистр Тевтонского ордена, Наполеон и кайзер Вильгельм, призывавшие его учесть их печальный опыт», — говорит Валерий Алексеев.
В четвертом выпуске «Боевого киносборника» в компании звезд советского экрана во главе с Любовью Орловой в образе Стрелки из «Волги-Волги» появлялся и реальный герой. Это был летчик Виктор Талалихин, совершивший ночной таран немецкого бомбардировщика.
Премия «Оскар» за кинохит
Абсолютным кинохитом военного времени стал «Разгром немецких войск под Москвой» — почти часовой документальный фильм Ильи Копалина и Леонида Варламова. Он был сложен из множества хроникальных кадров, снятых на передовой фронтовыми кинооператорами.
Фильм, вышедший в прокат 23 февраля 1942 года, вскоре оказался и на американских экранах под названием «Москва наносит ответный удар». Он сыграл важнешую роль в формировании симпатий к СССР со стороны простых американцев. А в марте 1943 года его авторы были удостоены премии «Оскар» за лучший документальный фильм.
Песни из фильмов, полюбившиеся всей стране
Со второй половины 1942 года на экраны стали выходить и художественные ленты, снятые в Алма-Ате, Ташкенте, Душанбе, Фрунзе, Тбилиси, Свердловске (ныне Екатеринбург — прим. ред.). В послевоенный период эти города становились крупными киноцентрами советского кинематографа.
В киноафише 1942 года еще было больше лент о героях Гражданской войны — «Александр Пархоменко», «Котовский», «Как закалялась сталь», «Оборона Царицына». Но появились и первые картины о Великой Отечественной — «Машенька» и «Парень из нашего города».
В последнем из них прозвучали, обретшие всенародную популярность, песни «Броня крепка и танки наши быстры» и «Жди меня». Вскоре по сценарию Константина Симонова на экраны вышел и фильм с названием самого любимого бойцами стихотворения, которое они носили в нагрудном кармане как молитву-оберег.
Лучшие фильмы 1943-го
В 1943 сняли много хороших картин. Но особо киноэксперт выделяет три. Это вышедший в мае «Сталинград» Леонида Варламова — фильм, снятый прямо в окопах и руинах города, который обрел всемирную славу благодаря своим защитникам.
Особую популярность обрела кинокартина Леонида Лукова «Два бойца» с бессмертной парой героев — Саши с Уралмаша и одессита Аркадия. А две спетые в этой ленте Марком Бернесом песни — «Темная ночь» и «Шаланды, полные кефали» остаются и до сих пор в числе самых любимых народом.
Также заслуживает особого внимания последняя работа в кино одного из пионеров отечественной кинематографии Якова Протазанова — «Насреддин в Бухаре» об остроумнейшем герое народного фольклора Средней Азии. Этот комедийный фильм по знаменитому роману Леонида Соловьева подзаряжал настроением своих зрителей и на фронте и в тылу.
С предощущением Победы
Фильмы, выходившие на советские экраны в 1944 году, уже дышали предощущением Победы. Это ярко отражает название ленты Ивана Пырьева «В 6 часов вечера после войны». Именно в одном из эпизодов этой романтической киноистории впервые прозвучала еще одна популярная песня военных лент «Марш артиллеристов».
Одним из шлягеров предпобедного 1944-го стала также песня «На ветвях израненного тополя», исполненная Борисом Чирковым в фильме «Иван Никулин — русский матрос» по одноименной повести Леонида Соловьева. Среди отечественных лент 1944 года, вошедших в историю отечественного кино, можно отметить проникновенный рассказ о блокадном Ленинграде — «Жила-была девочка», патриотическое фэнтези великого киносказочника Александра Роу — «Кащей Бессмертный» и одна из самых хитовых комедий советского кино — «Свадьба» с Фаиной Раневской, Эрастом Гариным и Алексеем Грибовым в главных ролях.
Мировые шедевры и полные залы
В числе первых новинок экрана победного 1945 года стала историко-эпическая драма «Иван Грозный». Ее снял Сергей Эйзенштейн по еще предвоенному заказу Сталина.
Этот фильм, постоянно включаемый в число абсолютных шедевров мирового кино за всю его историю, повлиял на последующие творения таких гениев экрана, как Акира Куросава и Андрей Тарковский. Выходили на экраны и фильмы, отражавшие эпизоды Великой Отечественной войны, такие как «Великий перелом», «Это было в Донбассе».
А в фильме Марка Донского «Непокоренные» впервые на мировом экране был показан один из эпизодов Холокоста — массовое убийство евреев в Бабьем Яру. Этот эпизод был снят прямо на месте трагедии.
Но больше всего собирали полные залы фильмы, возвращавшие зрителей к мирной жизни и заряжавшие их оптимизмом. Например, плутовская комедия «Близнецы» с Михаилом Жаровым и Людмилой Целиковской в главных ролях.
Для юного зрителя, мечтавшего о приключениях и романтике, в 1945 году снимались «Пятнадцатилетий капитан» по Жюль Верну и «В дальнем плавании» по морским рассказам Станюковича. А вскоре на советские экраны придут и такие зарубежные шлягеры приключенческого жанра, как «Путешествие будет опасным», «Багдадский вор» и целый киносериал о Тарзане и т.д.
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