Доктор Мясников решил создать интимные аксессуары для женщин под своим именем

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о намерении создать интимные аксессуары для женщин под своим именем. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном».
«Влагалищные гантельки имени Мясникова», — заявил доктор в эфире телеканала «Россия 1». Приглашенный в программу эксперт, уролог Михаил Гвоздев, рассказал о проблеме недержания мочи и предложил использовать влагалищные конусы для укрепления мышц тазового дна. Мясников выразил желание, чтобы такие товары продавались в аптеках.
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