Доктор Мясников решил создать интимные аксессуары для женщин под своим именем

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Мясников задумался над выпуском аксессуаров для женщин
Мясников задумался над выпуском аксессуаров для женщин Фото:

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о намерении создать интимные аксессуары для женщин под своим именем. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном».

«Влагалищные гантельки имени Мясникова», — заявил доктор в эфире телеканала «Россия 1». Приглашенный в программу эксперт, уролог Михаил Гвоздев, рассказал о проблеме недержания мочи и предложил использовать влагалищные конусы для укрепления мышц тазового дна. Мясников выразил желание, чтобы такие товары продавались в аптеках.

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о намерении создать интимные аксессуары для женщин под своим именем. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном». «Влагалищные гантельки имени Мясникова», — заявил доктор в эфире телеканала «Россия 1». Приглашенный в программу эксперт, уролог Михаил Гвоздев, рассказал о проблеме недержания мочи и предложил использовать влагалищные конусы для укрепления мышц тазового дна. Мясников выразил желание, чтобы такие товары продавались в аптеках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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