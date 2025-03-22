Некоторые неочевидные симптомы заболеваний почек могут включать в себя проблемы со сном, головокружение, нарушение координации и снижение либидо. Об этом рассказал уролог Европейского медицинского центра Алексей Коваленко.
«У пациентов с заболеваниями почек могут наблюдаться проблемы со сном, повышенная утомляемость и слабость. К проявлениям болезней почек можно также отнести снижение либидо», — передает слова Коваленко газета «Известия». Он добавил, что нарушения выделительной функции почек могут вызывать утомляемость, анемию, кожный зуд и изменения во вкусе.
Избыток жидкости может привести к одышке, а снижение фильтрации — к тошноте. Симптомы могут быть вызваны различными процессами, связанными с почками, такими как воспаление или образование камней. К группе риска относятся люди с диабетом, гипертонией, пожилые и курильщики. Коваленко подчеркнул важность обращения к врачу при подозрении на болезни почек, так как симптоматическое лечение не решает основную проблему.
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