Врач назвал необычную причину снижения либидо

Врач Коваленко: у людей с заболеваниями почек могут возникать проблемы со сном
© Служба новостей «URA.RU»
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Головокружение может быть признаком заболеваний почек, заявил уролог Коваленко
Головокружение может быть признаком заболеваний почек, заявил уролог Коваленко Фото:

Некоторые неочевидные симптомы заболеваний почек могут включать в себя проблемы со сном, головокружение, нарушение координации и снижение либидо. Об этом рассказал уролог Европейского медицинского центра Алексей Коваленко.

«У пациентов с заболеваниями почек могут наблюдаться проблемы со сном, повышенная утомляемость и слабость. К проявлениям болезней почек можно также отнести снижение либидо», — передает слова Коваленко газета «Известия». Он добавил, что нарушения выделительной функции почек могут вызывать утомляемость, анемию, кожный зуд и изменения во вкусе.

Избыток жидкости может привести к одышке, а снижение фильтрации — к тошноте. Симптомы могут быть вызваны различными процессами, связанными с почками, такими как воспаление или образование камней. К группе риска относятся люди с диабетом, гипертонией, пожилые и курильщики. Коваленко подчеркнул важность обращения к врачу при подозрении на болезни почек, так как симптоматическое лечение не решает основную проблему.

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Некоторые неочевидные симптомы заболеваний почек могут включать в себя проблемы со сном, головокружение, нарушение координации и снижение либидо. Об этом рассказал уролог Европейского медицинского центра Алексей Коваленко. «У пациентов с заболеваниями почек могут наблюдаться проблемы со сном, повышенная утомляемость и слабость. К проявлениям болезней почек можно также отнести снижение либидо», — передает слова Коваленко газета «Известия». Он добавил, что нарушения выделительной функции почек могут вызывать утомляемость, анемию, кожный зуд и изменения во вкусе. Избыток жидкости может привести к одышке, а снижение фильтрации — к тошноте. Симптомы могут быть вызваны различными процессами, связанными с почками, такими как воспаление или образование камней. К группе риска относятся люди с диабетом, гипертонией, пожилые и курильщики. Коваленко подчеркнул важность обращения к врачу при подозрении на болезни почек, так как симптоматическое лечение не решает основную проблему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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