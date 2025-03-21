21 марта 2025

Губернатор Текслер отметил победу челябинского сноубордиста в финале Кубка России

Челябинский губернатор Текслер наградил победителей финала Кубка России
© Служба новостей «URA.RU»
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Уроженец Челябинской области стал лучшим в финале Кубка России по фристайлу (архивное фото) https://ps.ura.news/450527
Уроженец Челябинской области стал лучшим в финале Кубка России по фристайлу (архивное фото) https://ps.ura.news/450527 Фото:

В Миассе Челябинской области завершился Кубок России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Победителем стал уроженец Аши Игорь Омелин. Губернатор Алексей Текслер отметил победу южноуральского спортсмена.

«Очень рад, что Игорь Омелин, наш земляк из Аши, победил сегодня и победил на нашем конкретном старте. И по итогам всех этапов сезона также стал победителем. Надеюсь, что наши спортсмены примут участие и в Олимпийских играх, которые пройдут зимой следующего года. Собственно, наш этап является тоже одним из этапов по подготовке», — привел слова главы региона telegram-канал ПУЛ N74.

В сезоне 2024-2025 года в рамках общего зачета Кубка России победу одержали Полина Рябова из Санкт-Петербурга и Игорь Омелин. Состязания проходили на горнолыжной трассе под Миассом длиной 1200 метров и перепадом высот в 200 метров. Участники выполняли сложные спуски на большой скорости, а также преодолевали повороты и трамплины. В каждом из заездов принимали участие четыре спортсмена.

Соревнования собрали 78 спортсменов из тринадцати регионов страны. В числе участников были представители различных дисциплин, в том числе 32 фристайлиста из девяти регионов. От Челябинской области в соревнованиях участвовали Игорь Омелин в дисциплине ски-кросс, а также Ольга Павлова и Владислав Кирдяшин, которые соревновались в сноуборд-кроссе.

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В Миассе Челябинской области завершился Кубок России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Победителем стал уроженец Аши Игорь Омелин. Губернатор Алексей Текслер отметил победу южноуральского спортсмена. «Очень рад, что Игорь Омелин, наш земляк из Аши, победил сегодня и победил на нашем конкретном старте. И по итогам всех этапов сезона также стал победителем. Надеюсь, что наши спортсмены примут участие и в Олимпийских играх, которые пройдут зимой следующего года. Собственно, наш этап является тоже одним из этапов по подготовке», — привел слова главы региона telegram-канал ПУЛ N74. В сезоне 2024-2025 года в рамках общего зачета Кубка России победу одержали Полина Рябова из Санкт-Петербурга и Игорь Омелин. Состязания проходили на горнолыжной трассе под Миассом длиной 1200 метров и перепадом высот в 200 метров. Участники выполняли сложные спуски на большой скорости, а также преодолевали повороты и трамплины. В каждом из заездов принимали участие четыре спортсмена. Соревнования собрали 78 спортсменов из тринадцати регионов страны. В числе участников были представители различных дисциплин, в том числе 32 фристайлиста из девяти регионов. От Челябинской области в соревнованиях участвовали Игорь Омелин в дисциплине ски-кросс, а также Ольга Павлова и Владислав Кирдяшин, которые соревновались в сноуборд-кроссе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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