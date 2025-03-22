Бойцу РФ дали прозвище Роналдо за отбитую головой гранату ВСУ

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Российский военный отбил гранату головой
Российский военный отбил гранату головой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российскому бойцу присвоили прозвище Роналдо после того, как в ходе боя он отбил украинскую гранату головой. В это время он также подвергся атаке со стороны беспилотника.

«Спрятался, слышу, граната летит. Как-то получилось, что я каской ее отбиваю, она рядом ударила. Получилась реакция — как с мячиком — отбить гранату», — приводит слова военного telegram-канал «Вести». Позже его атаковал украинский FPV-дрон, и он потерял сознание после удара в спину.

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Российскому бойцу присвоили прозвище Роналдо после того, как в ходе боя он отбил украинскую гранату головой. В это время он также подвергся атаке со стороны беспилотника. «Спрятался, слышу, граната летит. Как-то получилось, что я каской ее отбиваю, она рядом ударила. Получилась реакция — как с мячиком — отбить гранату», — приводит слова военного telegram-канал «Вести». Позже его атаковал украинский FPV-дрон, и он потерял сознание после удара в спину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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