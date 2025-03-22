Бойцу РФ дали прозвище Роналдо за отбитую головой гранату ВСУ

Российский военный отбил гранату головой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российскому бойцу присвоили прозвище Роналдо после того, как в ходе боя он отбил украинскую гранату головой. В это время он также подвергся атаке со стороны беспилотника.
«Спрятался, слышу, граната летит. Как-то получилось, что я каской ее отбиваю, она рядом ударила. Получилась реакция — как с мячиком — отбить гранату», — приводит слова военного telegram-канал «Вести». Позже его атаковал украинский FPV-дрон, и он потерял сознание после удара в спину.
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