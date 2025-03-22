В Челябинске фонд «Объединение.РФ», главой которого является депутат гордумы Артем Барбашин, 21 и 22 марта провел турнир по фиджитал спорту, где участники сражались в пейнтболе и Counter-Strike. Сам депутат также вышел на площадку в составе команды ветеранов СВО. В состязаниях, объединивших реальные и виртуальные умения, выступили 25 школьников, передает корреспондент URA.RU.
«Фиджитал спорт — это не просто сочетание физических и цифровых навыков. Это задел на будущее, который позволяет объединиться нескольким поколениям. В XXI веке новые технологии присутствуют даже на поле боя, поэтому нашим детям важно быть не только сильными, но и умными», — заявил URA.RU Барбашин.
На пейнтбольной площадке встретились команды «Движения Первых» («Северок»), кадетской школы №22 («Россия»), военно-патриотического центра имени Анатолия Савельева («Мужской Альянс») и школы №36 («Рубеж»). Перед началом баталий прошел инструктаж. Главная цель игроков — захватить флаг противника. Каждая сборная придерживалась своих разработанных тактик.
Серию сражений открыли команды «Россия» и «Ветераны». Барбашин отметил, что важно никогда не забывать о своих навыках и постоянно поддерживать хорошую физическую форму. По итогам первого дня турнира первое место заняла команда «Мужской Альянс». Руководитель военно-патриотического центра «Крылья» имени Савельева Екатерина Вильгаук заявила, что сборная «Мужской Альянс» была отобрана по физическим и интеллектуальным характеристикам. Она уточнила, что подростки проходят комплексную подготовку, включая высотно-штурмовую, водолазную и тактическую.
На второй день школьного турнира развернулась настоящая цифровая баталия — ребята сошлись в ожесточенной схватке в Counter-Strike. Интрига зашкаливала: очки, заработанные в пейнтболе, перешли в виртуальный этап, и каждая команда боролась за лидерство.
Зал был наполнен напряжением — юные киберспортсмены, не отрываясь от мониторов, сжимали мышки так крепко, будто от этого зависела их жизнь. Виртуальное поле боя стало ареной, где решались судьбы команд.
Команда «Северок», которая в пейнтболе заняла лишь третье место, совершила прорыв и взяла золото в «Фиджитал трехмерном бою». Серебро ушло команде «Рубеж», а бронзу завоевала команда «Россия». Несмотря на то, что «Мужской Альянс» ярко проявил себя в первом этапе, в этот раз им досталась грамота за активность и мастерство.
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