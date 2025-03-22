Задержанному мэру Стамбула пришлось давать показания на протяжении пяти часов

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Имамоглу пять часов давал показания
Имамоглу пять часов давал показания Фото:

Задержанному мэру Стамбула Экрему Имамоглу пришлось давать показания в течение пяти часов по делу, связанному с коррупцией и террористической деятельностью. Об этом сообщает телеканал A haber.

«Имамоглу давал показания в течение пяти часов», — говорится в материале телеканала. Задержание вызвало массовые протесты, несмотря на ограничительные меры со стороны полиции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в попытках давления на правосудие, а министр юстиции Йылмаз Тунч призвал не проводить протесты, подчеркивая, что ситуация не касается Эрдогана. Имамоглу считается основным соперником президента на потенциальных досрочных выборах.

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Задержанному мэру Стамбула Экрему Имамоглу пришлось давать показания в течение пяти часов по делу, связанному с коррупцией и террористической деятельностью. Об этом сообщает телеканал A haber. «Имамоглу давал показания в течение пяти часов», — говорится в материале телеканала. Задержание вызвало массовые протесты, несмотря на ограничительные меры со стороны полиции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в попытках давления на правосудие, а министр юстиции Йылмаз Тунч призвал не проводить протесты, подчеркивая, что ситуация не касается Эрдогана. Имамоглу считается основным соперником президента на потенциальных досрочных выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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