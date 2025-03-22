Задержанному мэру Стамбула пришлось давать показания на протяжении пяти часов

Задержанному мэру Стамбула Экрему Имамоглу пришлось давать показания в течение пяти часов по делу, связанному с коррупцией и террористической деятельностью. Об этом сообщает телеканал A haber.
«Имамоглу давал показания в течение пяти часов», — говорится в материале телеканала. Задержание вызвало массовые протесты, несмотря на ограничительные меры со стороны полиции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в попытках давления на правосудие, а министр юстиции Йылмаз Тунч призвал не проводить протесты, подчеркивая, что ситуация не касается Эрдогана. Имамоглу считается основным соперником президента на потенциальных досрочных выборах.
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