Челябинская трасса М-5 под Златоустом встала в глухую пробку из-за ДТП

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области образовался 10-километровый затор из-за аварии в районе поворота на город Кусу. Об этом рассказали автолюбители.
«Стоим перед поворотом на Кусу», — написал подписчик telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск». На кадрах из видео, присланного другим подписчиком, видно, что на мосту через реку Куваши столкнулись два большегруза, заняв одну из двух полос движения.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор наблюдается на участке под Златоустом — в районе поворота на Кусу. Его протяженность составляет около десяти километров.
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