21 марта 2025

Челябинская трасса М-5 под Златоустом встала в глухую пробку из-за ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на двухполосном участке трассы М-5 в районе моста через реку Куваши
Авария произошла на двухполосном участке трассы М-5 в районе моста через реку Куваши Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области образовался 10-километровый затор из-за аварии в районе поворота на город Кусу. Об этом рассказали автолюбители.

«Стоим перед поворотом на Кусу», — написал подписчик telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск». На кадрах из видео, присланного другим подписчиком, видно, что на мосту через реку Куваши столкнулись два большегруза, заняв одну из двух полос движения.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор наблюдается на участке под Златоустом — в районе поворота на Кусу. Его протяженность составляет около десяти километров. 

Протяженность пробки в районе Кусы составляет около десяти километров
Протяженность пробки в районе Кусы составляет около десяти километров
Фото:
Пробка на трассе М-5 «Урал» образовалась из-за аварии
Пробка на трассе М-5 «Урал» образовалась из-за аварии
Фото:

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области образовался 10-километровый затор из-за аварии в районе поворота на город Кусу. Об этом рассказали автолюбители. «Стоим перед поворотом на Кусу», — написал подписчик telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск». На кадрах из видео, присланного другим подписчиком, видно, что на мосту через реку Куваши столкнулись два большегруза, заняв одну из двух полос движения. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор наблюдается на участке под Златоустом — в районе поворота на Кусу. Его протяженность составляет около десяти километров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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