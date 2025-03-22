Российские эскортницы массово отказываются ехать в Дубай

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Российские модели массово отказываются от работы в Дубае
Российские модели массово отказываются от работы в Дубае Фото:

Российские модели и эскортницы начали массово отказываться от работы в Дубае после трагического инцидента с их коллегой, найденной искалеченной на обочине дороги. Женщины из России и стран СНГ, которые были востребованы в ОАЭ, теперь стали отказываться от предложений работы или расторгать контракты с агентствами из-за страхов за свою безопасность.

«Российские модели и эскортницы массово отказываются от работы в Дубае после случая с их коллегой, которую искалеченной нашли на обочине дороги», — пишет telegram-канал Shot. Там же сообщили, что в ответ на опасения, агентства пытаются убедить моделей в безопасности, заявляя, что «история с 20-летней избитой девушкой чересчур раскручена СМИ и вообще в Эмиратах все по-прежнему хорошо: моделей никто не обижает, платят исправно, тепло и прекрасные условия».

Несмотря на высокие заработки — от 30 до 50 тысяч долларов в месяц, а также дополнительные бонусы в виде чаевых и подарков, девушки все чаще выражают недовольство и страх перед возможными угрозами. Дополнительно к основным опасениям, девушки поделились информацией о неприятных инцидентах на вечеринках типа Porta potty, которые стали популярными с 2018 года. Некоторые из моделей рассказали о случаях насилия и трудностях с клиентами, что только подтверждает их страхи перед работой в Дубае.

Ранее в Дубае была обнаружена 20-летняя модель Мария Ковальчук. Восемь дней она не выходила на связь. Девушку нашли на обочине дороги с многочисленными переломами. Родственники девушки выразили убеждение, что Мария стала жертвой сексуального рабства.

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Российские модели и эскортницы начали массово отказываться от работы в Дубае после трагического инцидента с их коллегой, найденной искалеченной на обочине дороги. Женщины из России и стран СНГ, которые были востребованы в ОАЭ, теперь стали отказываться от предложений работы или расторгать контракты с агентствами из-за страхов за свою безопасность. «Российские модели и эскортницы массово отказываются от работы в Дубае после случая с их коллегой, которую искалеченной нашли на обочине дороги », — пишет telegram-канал Shot. Там же сообщили, что в ответ на опасения, агентства пытаются убедить моделей в безопасности, заявляя, что «история с 20-летней избитой девушкой чересчур раскручена СМИ и вообще в Эмиратах все по-прежнему хорошо: моделей никто не обижает, платят исправно, тепло и прекрасные условия». Несмотря на высокие заработки — от 30 до 50 тысяч долларов в месяц, а также дополнительные бонусы в виде чаевых и подарков, девушки все чаще выражают недовольство и страх перед возможными угрозами. Дополнительно к основным опасениям, девушки поделились информацией о неприятных инцидентах на вечеринках типа Porta potty, которые стали популярными с 2018 года. Некоторые из моделей рассказали о случаях насилия и трудностях с клиентами, что только подтверждает их страхи перед работой в Дубае. Ранее в Дубае была обнаружена 20-летняя модель Мария Ковальчук. Восемь дней она не выходила на связь. Девушку нашли на обочине дороги с многочисленными переломами. Родственники девушки выразили убеждение, что Мария стала жертвой сексуального рабства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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