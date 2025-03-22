На Пхукете перевернулся автобус с россиянами. Видео

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Авария произошла между пляжами Камала и Патонг (архивное фото)
Авария произошла между пляжами Камала и Патонг (архивное фото) Фото:

На Пхукете перевернулся автобус с 35 российскими туристами. Об этом рассказал генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов.

«В автобусе, попавшем в ДТП, находились 35 российских туристов», — передает слова Иванова РИА Новости. Он добавил, что инцидент произошел на повороте между пляжами Камала и Патонг. Четыре человека получили легкие травмы и были доставлены в больницу, но уже выписаны.

По словам очевидцев, автобус на большой скорости вошел в поворот и перевернулся. Предполагается, что у автобуса могли отказать тормоза, из-за чего водитель не справился с управлением.

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На Пхукете перевернулся автобус с 35 российскими туристами. Об этом рассказал генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов. «В автобусе, попавшем в ДТП, находились 35 российских туристов», — передает слова Иванова РИА Новости. Он добавил, что инцидент произошел на повороте между пляжами Камала и Патонг. Четыре человека получили легкие травмы и были доставлены в больницу, но уже выписаны. По словам очевидцев, автобус на большой скорости вошел в поворот и перевернулся. Предполагается, что у автобуса могли отказать тормоза, из-за чего водитель не справился с управлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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