В Челябинске частные владельцы выставили на продажу коллекции редких предметов, которые оценивают в миллионы рублей. В их числе статуэтки и марки. Предложения размещены на популярном сайте объявлений.
«Самый дорогой лот — коллекция фарфоровых фигурок стоимостью 3,3 миллиона рублей. В собрание входят 136 статуэток высотой от 23 до 32 см. Автор объявления отмечает, что коллекция собиралась более 15 лет. Каждая фигурка уникальна, отличается выразительным личиком и детальностью проработки костюма», — сообщила пресс-служба «Авито».
На сайте также предлагают коллекцию почтовых марок под названием «Космос СССР». Эти памятные марки, которые выпускались в период с 1953 по 1991 год, отражают ключевые достижения Советского Союза в исследовании космоса. Среди знаменательных событий, отмеченных на марках, — запуск первого искусственного спутника, первый полет человека в космос и создание орбитальной космической станции. Цена данной коллекции составляет 2,8 миллиона рублей.
Частная экспозиция статуэток слонов, оцениваемая в два миллиона рублей, объединяет более 200 уникальных экземпляров, различающихся формой, материалами и дизайном. Слон является символом священности в многих культурах, ассоциируясь с счастьем, успехом, долголетием и мудростью, а потому статуэтки с его изображениями популярны среди ценителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».