21 марта 2025

Челябинцы избавляются от частных коллекций на миллионы рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске выставили на продажу редкие статуэтки за миллионы рублей (архивное фото)
В Челябинске выставили на продажу редкие статуэтки за миллионы рублей (архивное фото) Фото:

В Челябинске частные владельцы выставили на продажу коллекции редких предметов, которые оценивают в миллионы рублей. В их числе статуэтки и марки. Предложения размещены на популярном сайте объявлений.

«Самый дорогой лот — коллекция фарфоровых фигурок стоимостью 3,3 миллиона рублей. В собрание входят 136 статуэток высотой от 23 до 32 см. Автор объявления отмечает, что коллекция собиралась более 15 лет. Каждая фигурка уникальна, отличается выразительным личиком и детальностью проработки костюма», — сообщила пресс-служба «Авито».

На сайте также предлагают коллекцию почтовых марок под названием «Космос СССР». Эти памятные марки, которые выпускались в период с 1953 по 1991 год, отражают ключевые достижения Советского Союза в исследовании космоса. Среди знаменательных событий, отмеченных на марках, — запуск первого искусственного спутника, первый полет человека в космос и создание орбитальной космической станции. Цена данной коллекции составляет 2,8 миллиона рублей.

Частная экспозиция статуэток слонов, оцениваемая в два миллиона рублей, объединяет более 200 уникальных экземпляров, различающихся формой, материалами и дизайном. Слон является символом священности в многих культурах, ассоциируясь с счастьем, успехом, долголетием и мудростью, а потому статуэтки с его изображениями популярны среди ценителей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске частные владельцы выставили на продажу коллекции редких предметов, которые оценивают в миллионы рублей. В их числе статуэтки и марки. Предложения размещены на популярном сайте объявлений. «Самый дорогой лот — коллекция фарфоровых фигурок стоимостью 3,3 миллиона рублей. В собрание входят 136 статуэток высотой от 23 до 32 см. Автор объявления отмечает, что коллекция собиралась более 15 лет. Каждая фигурка уникальна, отличается выразительным личиком и детальностью проработки костюма», — сообщила пресс-служба «Авито». На сайте также предлагают коллекцию почтовых марок под названием «Космос СССР». Эти памятные марки, которые выпускались в период с 1953 по 1991 год, отражают ключевые достижения Советского Союза в исследовании космоса. Среди знаменательных событий, отмеченных на марках, — запуск первого искусственного спутника, первый полет человека в космос и создание орбитальной космической станции. Цена данной коллекции составляет 2,8 миллиона рублей. Частная экспозиция статуэток слонов, оцениваемая в два миллиона рублей, объединяет более 200 уникальных экземпляров, различающихся формой, материалами и дизайном. Слон является символом священности в многих культурах, ассоциируясь с счастьем, успехом, долголетием и мудростью, а потому статуэтки с его изображениями популярны среди ценителей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...