В Кургане бабушка отдала мошенникам сумму, на которую можно купить жилье

В Кургане пожилая женщина отдала мошенникам полтора миллиона рублей. На эту сумму можно купить гостинку в Кургане или добротную квартиру в области. Действуя по указке жуликов, пенсионерка полагала, что спасает свои сбережения. Об инциденте сообщает пресс-служба полиции.
«78-летняя жительница Кургана за три дня сняла все свои накопления и под диктовку мошенников с помощью установленной программы перевела их на указанные злоумышленниками счета. Спасая свои сбережения, пожилая женщина перевела аферистам 1 490 000 рублей», — сообщили в УМВД.
Осознав, что стала жертвой преступления, женщина обратилась в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Кургану. Она рассказала стражам порядка, что ей по интернету поступил звонок от женщины, представившейся работником компании по обслуживанию домофонов. Звонившая попросила пенсионерку назвать ей код из СМС, пояснив, что эти цифры будут служить кодом для входа в квартиру.
Чуть позже гражданке пришло сообщение с неизвестного номера о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуг» и просьбе перезвонить по указанным в сообщении номерам. Бабушка не стала перезванивать, но номера сохранила.
Еще позднее пенсионерке опять позвонили с неизвестного номера. Собеседница сказала, что она работает в Роскомстате, и банком приостановлен платеж с ее счета. Она настояла, чтобы пожилая женщина вошла в личный кабинет на «Госуслугах». Зайдя на страницу, пенсионерка обнаружила доверенность от своего имени на распоряжение всем имуществом и счетами на имя незнакомца.
После этого с потерпевшей связался еще один аферист. Мужчина представился работником ФСБ. Он пояснил, что для спасения денег ей нужно обналичить все имеющиеся у нее средства и положить их в банк в «резервную ячейку». Этим женщина и занималась до тех пор, пока не поняла, что ее обманули.
В Кургане неоднократно фиксировались случаи мошенничества с участием пожилых людей. Ранее 71-летняя женщина лишилась более трех миллионов рублей и своей квартиры после разговора с мошенниками, которые выдавали себя за сотрудников страховой компании и ФСБ.
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