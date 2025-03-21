21 марта 2025

В Екатеринбурге мужчина пробрался на сцену к МакSим. Видео

Мужчина сделал предложение на концерте МакSим в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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МакSим собрала полный зал в «Екатеринбург-ЭКСПО»
МакSим собрала полный зал в «Екатеринбург-ЭКСПО» Фото:

В Екатеринбурге с масштабным концертом приехала певица МакSим. Ради ее шоу некоторые поклонники приехали из Ставропольского края, один из них даже пробрался на сцену, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной, передает корреспондент URA.RU из «Екатеринбург-ЭКСПО».

«Я очень волнуюсь. Хочу сказать спасибо певице МакSим за то, что подарила нам все эти песни, которые наполняют нашу жизнь. Они сопутствовали всей моей любовной истории, поэтому я хочу сюда пригласить свою девушку. Виктория, можно тебя? На этих песнях наши отношения строились. Я знаю, что для тебя это важно, ты мечтала попасть сюда. Мы приехали только вчера специально на концерт», — начал свою речь мужчина. Как только его девушка поднялась на сцену, он встал на  колено и сделал ей предложение.

После этого фанаты продолжили танцевать. В финале 5000 человек повторили легендарное видео со стадиона в «Лужниках» (Москва), где болельщики футбольного клуба «Спартак» хором исполнили песню «Знаешь ли ты».

Во время выступления певицы МакSим на «Ночи музыки» в 2022 году на сцену выбежала поклонница и схватила артистку, пытаясь ее обнять. Певица упала, после встала и продолжила петь. Позже фанатка извинилась

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В Екатеринбурге с масштабным концертом приехала певица МакSим. Ради ее шоу некоторые поклонники приехали из Ставропольского края, один из них даже пробрался на сцену, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной, передает корреспондент URA.RU из «Екатеринбург-ЭКСПО». «Я очень волнуюсь. Хочу сказать спасибо певице МакSим за то, что подарила нам все эти песни, которые наполняют нашу жизнь. Они сопутствовали всей моей любовной истории, поэтому я хочу сюда пригласить свою девушку. Виктория, можно тебя? На этих песнях наши отношения строились. Я знаю, что для тебя это важно, ты мечтала попасть сюда. Мы приехали только вчера специально на концерт», — начал свою речь мужчина. Как только его девушка поднялась на сцену, он встал на  колено и сделал ей предложение. После этого фанаты продолжили танцевать. В финале 5000 человек повторили легендарное видео со стадиона в «Лужниках» (Москва), где болельщики футбольного клуба «Спартак» хором исполнили песню «Знаешь ли ты». Во время выступления певицы МакSим на «Ночи музыки» в 2022 году на сцену выбежала поклонница и схватила артистку, пытаясь ее обнять. Певица упала, после встала и продолжила петь. Позже фанатка извинилась. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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