В Екатеринбурге с масштабным концертом приехала певица МакSим. Ради ее шоу некоторые поклонники приехали из Ставропольского края, один из них даже пробрался на сцену, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной, передает корреспондент URA.RU из «Екатеринбург-ЭКСПО».
«Я очень волнуюсь. Хочу сказать спасибо певице МакSим за то, что подарила нам все эти песни, которые наполняют нашу жизнь. Они сопутствовали всей моей любовной истории, поэтому я хочу сюда пригласить свою девушку. Виктория, можно тебя? На этих песнях наши отношения строились. Я знаю, что для тебя это важно, ты мечтала попасть сюда. Мы приехали только вчера специально на концерт», — начал свою речь мужчина. Как только его девушка поднялась на сцену, он встал на колено и сделал ей предложение.
После этого фанаты продолжили танцевать. В финале 5000 человек повторили легендарное видео со стадиона в «Лужниках» (Москва), где болельщики футбольного клуба «Спартак» хором исполнили песню «Знаешь ли ты».
Во время выступления певицы МакSим на «Ночи музыки» в 2022 году на сцену выбежала поклонница и схватила артистку, пытаясь ее обнять. Певица упала, после встала и продолжила петь. Позже фанатка извинилась.
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