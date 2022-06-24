Уронившая певицу МакSим фанатка попросила у нее прощения

25 июня 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Певица МакSим выступила в Екатеринбурге на «Ночи музыки» Фото: Размик Закарян © URA.RU Фанаткой, которая уронила певицу МакSим во время выступления на «Ночи музыки» в Екатеринбурге, оказалась жительница Екатеринбурга Людмила Т. В беседе с URA.RU девушка рассказала, что не имела дурных намерений и только хотела попросить автограф. «Плохих намерений не было, она — мой кумир! Я выбежала на сцену и хотела ее обнять, попросить автограф, но что-то пошло не так. Меня схватил охранник и выдернул, в тот момент я держала руку певицы. Она упала, за это я приношу очень искренние извинения МакSим», — рассказала Людмила. Во время выступления певицы МакSим на «Ночи музыки» в Екатеринбурге на сцену выбежала поклонница и схватила артистку, пытаясь ее обнять. Певица упала, затем в недоумении поднялась, прикрыла рот рукой и не смогла продолжить петь песню. Затем догнала музыку, и концерт продолжился. Чтобы увидеть певицу, некоторые екатеринбуржцы забирались на крыши. «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетили 300 тысяч человек. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Фанаткой, которая уронила певицу МакSим во время выступления на «Ночи музыки» в Екатеринбурге, оказалась жительница Екатеринбурга Людмила Т. В беседе с URA.RU девушка рассказала, что не имела дурных намерений и только хотела попросить автограф. «Плохих намерений не было, она — мой кумир! Я выбежала на сцену и хотела ее обнять, попросить автограф, но что-то пошло не так. Меня схватил охранник и выдернул, в тот момент я держала руку певицы. Она упала, за это я приношу очень искренние извинения МакSим», — рассказала Людмила. Во время выступления певицы МакSим на «Ночи музыки» в Екатеринбурге на сцену выбежала поклонница и схватила артистку, пытаясь ее обнять. Певица упала, затем в недоумении поднялась, прикрыла рот рукой и не смогла продолжить петь песню. Затем догнала музыку, и концерт продолжился. Чтобы увидеть певицу, некоторые екатеринбуржцы забирались на крыши. «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетили 300 тысяч человек.