Уронившая певицу МакSим фанатка попросила у нее прощения

Фанаткой, которая уронила певицу МакSим во время выступления на «Ночи музыки» в Екатеринбурге, оказалась жительница Екатеринбурга Людмила Т. В беседе с URA.RU девушка рассказала, что не имела дурных намерений и только хотела попросить автограф.
«Плохих намерений не было, она — мой кумир! Я выбежала на сцену и хотела ее обнять, попросить автограф, но что-то пошло не так. Меня схватил охранник и выдернул, в тот момент я держала руку певицы. Она упала, за это я приношу очень искренние извинения МакSим», — рассказала Людмила.
Во время выступления певицы МакSим на «Ночи музыки» в Екатеринбурге на сцену выбежала поклонница и схватила артистку, пытаясь ее обнять. Певица упала, затем в недоумении поднялась, прикрыла рот рукой и не смогла продолжить петь песню. Затем догнала музыку, и концерт продолжился. Чтобы увидеть певицу, некоторые екатеринбуржцы забирались на крыши. «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетили 300 тысяч человек.
Фанаткой, которая уронила певицу МакSим во время выступления на «Ночи музыки» в Екатеринбурге, оказалась жительница Екатеринбурга Людмила Т. В беседе с URA.RU девушка рассказала, что не имела дурных намерений и только хотела попросить автограф. «Плохих намерений не было, она — мой кумир! Я выбежала на сцену и хотела ее обнять, попросить автограф, но что-то пошло не так. Меня схватил охранник и выдернул, в тот момент я держала руку певицы. Она упала, за это я приношу очень искренние извинения МакSим», — рассказала Людмила. Во время выступления певицы МакSим на «Ночи музыки» в Екатеринбурге на сцену выбежала поклонница и схватила артистку, пытаясь ее обнять. Певица упала, затем в недоумении поднялась, прикрыла рот рукой и не смогла продолжить петь песню. Затем догнала музыку, и концерт продолжился. Чтобы увидеть певицу, некоторые екатеринбуржцы забирались на крыши. «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетили 300 тысяч человек.