21 марта 2025

Курганский ХК «Зауралье» обыграл команду «Химик» в первом матче плей-офф. Скрин

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Курганский ХК «Зауралье» обыграл команду «Химик»
Курганский ХК «Зауралье» обыграл команду «Химик» Фото:

Курганская команда хоккейного клуба «Зауралье» в тяжелой борьбе обыграла команду «Химик» из Воскресенска. Матч завершился со счетом 3:4. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Зауралье».

«Забираем победу — 3:4. Мощнейший курганский характер мы продемонстрировали — забираем первый матч и ведем в серии 1-0», — говорится в telegram-канале клуба. 24 марта на воскресенском льду состоится второй матч между этими командами.

Итоговая статистика матча
Итоговая статистика матча
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана потерял двух нападающих, Ивана Климовича и Михаила Решетько, перед первой игрой в плей-офф ВХЛ. Оба игрока вернулись в новосибирскую «Сибирь» из КХЛ, которой принадлежат их права.

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Курганская команда хоккейного клуба «Зауралье» в тяжелой борьбе обыграла команду «Химик» из Воскресенска. Матч завершился со счетом 3:4. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Зауралье». «Забираем победу — 3:4. Мощнейший курганский характер мы продемонстрировали — забираем первый матч и ведем в серии 1-0», — говорится в telegram-канале клуба. 24 марта на воскресенском льду состоится второй матч между этими командами. Ранее URA.RU сообщало, что хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана потерял двух нападающих, Ивана Климовича и Михаила Решетько, перед первой игрой в плей-офф ВХЛ. Оба игрока вернулись в новосибирскую «Сибирь» из КХЛ, которой принадлежат их права.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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