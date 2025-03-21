Курганская команда хоккейного клуба «Зауралье» в тяжелой борьбе обыграла команду «Химик» из Воскресенска. Матч завершился со счетом 3:4. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Зауралье».
«Забираем победу — 3:4. Мощнейший курганский характер мы продемонстрировали — забираем первый матч и ведем в серии 1-0», — говорится в telegram-канале клуба. 24 марта на воскресенском льду состоится второй матч между этими командами.
Ранее URA.RU сообщало, что хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана потерял двух нападающих, Ивана Климовича и Михаила Решетько, перед первой игрой в плей-офф ВХЛ. Оба игрока вернулись в новосибирскую «Сибирь» из КХЛ, которой принадлежат их права.
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