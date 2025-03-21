В Курганской области может закрыться газета, которая старше самой Курганской области

В Курганской области уже в начале апреля 2025 года может прекратить свое существование районная газета «Трибуна», которая была главным печатным изданием Альменевского округа. Об этом сообщает Курганский союз журналистов.
«Достоверные источники из Альменево сообщают, что, вероятно, уже в начале апреля 2025 года районная газета „Трибуна“ прекратит свое существование», — говорится на сайте Курганского союза журналистов. Отмечается, что заявление было сделано на заседании правления Курганского областного отделения Союза журналистов России, где поднимался вопрос о реформе районных изданий в Курганской области, которые были ликвидированы и включены в состав медиа-холдинга «ИД „Новый мир“.
Утверждается, что представители издательского дома «Новый мир» были приглашены на заседание, но проигнорировали приглашение. «Руководство медиа-холдинга „ИД „Новый мир“ наше приглашение к разговору проигнорировало“, — говорится на сайте союза.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кетовском муниципальном округе Курганской области закрыли газету «Собеседник», филиал правительственного холдинга «Новый мир». Газета, ранее известная как «Красное знамя», существовала с 1944 года. Источник, связанный с властями, утверждает, что газету закрыли из-за убыточности.
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