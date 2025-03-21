Бастрыкин вступился за жительницу ХМАО которой удалили матку после родов

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинских услуг в ХМАО. Дело в том, что из-за отказа врачей проводить кесарево сечение во время родов, давления на живот и иглы, которая попала в сонную артерию, у югорчанки начались осложнения, в связи с чем ей пришлось удалить матку. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
«Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи… 27-летней жительнице города Ханты-Мансийска. В декабре прошлого года женщина была госпитализирована для родоразрешения. В результате неверно выбранной тактики у пациентки возникли осложнения, ей потребовалось оперативное вмешательство с удалением органов», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному расследуется уголовное дело. Доклад о его предварительных и окончательных результатах Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Ранее URA.RU рассказывало, что помимо того, что эта югорчанка больше не может иметь детей, она столкнулась с другими проблемами со здоровьем после вмешательства медиков. Пострадавшая утверждает, что просила медиков сделать ей кесарево сечение, но врачи заявили, что ей нужно терпеть, не давали пить пять часов, а в момент родов давили на живот, чтобы вытолкнуть малыша. Со ее слов, врачи грубо с ней обращались, не давали звонить супругу, а после операции, деля укол, попали в сонную артерию. Из-за этого у девушки на шее образовалась огромная гематома, а также защемило нерв, и она не чувствовала левую руку.
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