Собчак: в ХМАО медики удалили матку девушке после родов

В Ханты-Мансийске пациентке роддома после сложных родов удалили матку. Девушка теперь не может иметь детей, а также после вмешательства медиков столкнулась с другими проблемами со здоровьем. Ее историю в соцсети рассказала журналист Ксения Собчак.
«27-летняя Елена Печникова попала в Окружную клиническую Ханты-Мансийска больницу на 9 месяце беременности в декабре 2024 г. после того, как у нее отошли воды. После родов ей удалили матку — она считает, что к этому привела врачебная ошибка. После операции у пострадавшей остался огромный шрам, который невозможно удалить», — рассказала историю Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
Пострадавшая утверждает, что просила медиков сделать ей кесарево сечение, но врачи заявили, что ей нужно терпеть, не давали пить пять часов, а в момент родов давили на живот, чтобы вытолкнуть малыша. Со слов югорчанки, врачи грубо с ней обращались, не давали звонить супругу, а после операции, делав укол, попали в сонную артерию. После этого у девушки на шее образовалась огромная гематома, а также защемило нерв, и она не чувствовала левую руку.
Теперь пациентка окружной больницы Ханты-Мансийска и ее муж пытаются привлечь врачей к ответственности. Как заявила Собчак, в СК РФ возбуждено уголовное дело о халатности, но врач и акушер продолжают работать на своих местах. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Департамент здравоохранения Югры с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не поступил.
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