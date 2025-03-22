СК России проверяет факт нападения собаки на женщину с младенцем в Курганской области

Следственный комитет России организовал процессуальную проверку после сообщений о нападении собаки на женщину в селе Прогресс Курганской области. Об этом сообщает информационный центр СК России.
«В социальных медиа сообщается, что в селе Прогресс Курганской области собака напала на женщину, которая гуляла с малолетним ребенком. Следственными органами СК России по Курганской области по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в telegram-канале информационного центра СК России.
По словам потерпевшей, инцидент произошел во время прогулки с малолетним сыном. «Во время прогулки с сыном напала собака. Она целенаправленно двигалась в мою сторону с ребенком. Вцепилась в руку, если бы не проезжающие люди на машине, боюсь представить, что было бы, в одной руке годовалый ребенок, вторая рука в зубах у собаки», — говорился в посте в группе «Подслушано Шадринск» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина отмечает, что факт нападения зарегистрирован в больнице, написано заявление в полицию.
Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нападением собаки на жительницу Кургана, которая обратилась в его приемную через соцсеть «ВКонтакте». Женщина сообщила о бездействии правоохранительных органов, несмотря на тяжелые последствия инцидента в ноябре 2023 года.
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