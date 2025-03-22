22 марта 2025

Эрдоган прокомментировал акции протеста в Турции

Эрдоган: попытки оказать давление на власть через протесты остались в прошлом
© Служба новостей «URA.RU»
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Эрдоган заявил, что попытки оказать давление на власть через протесты остались в прошлом
Эрдоган заявил, что попытки оказать давление на власть через протесты остались в прошлом Фото:

Попытки оказать давление на власть через уличные протесты остались в прошлом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Я хотел бы еще раз напомнить, что выход на улицы и размахивание пальцами в адрес национальной воли, прихватив с собой левые организации, маргинальные группы и вандалов, уходят в прошлое», — сообщает РИА Новости. Эрдоган подчеркнул, что дни, когда политика и правосудие определялись уличным террором, уходят в прошлое, как и старая Турция.

Ранее URA.RU сообщало, что в Турции начались массовые протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного политического соперника президента Эрдогана. Тысячи людей вышли на улицы Стамбула, Анкары и других городов, а турецкая лира упала на 11%. 

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Попытки оказать давление на власть через уличные протесты остались в прошлом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. «Я хотел бы еще раз напомнить, что выход на улицы и размахивание пальцами в адрес национальной воли, прихватив с собой левые организации, маргинальные группы и вандалов, уходят в прошлое», — сообщает РИА Новости. Эрдоган подчеркнул, что дни, когда политика и правосудие определялись уличным террором, уходят в прошлое, как и старая Турция. Ранее URA.RU сообщало, что в Турции начались массовые протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного политического соперника президента Эрдогана. Тысячи людей вышли на улицы Стамбула, Анкары и других городов, а турецкая лира упала на 11%. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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