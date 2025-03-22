Эрдоган прокомментировал акции протеста в Турции

Попытки оказать давление на власть через уличные протесты остались в прошлом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Я хотел бы еще раз напомнить, что выход на улицы и размахивание пальцами в адрес национальной воли, прихватив с собой левые организации, маргинальные группы и вандалов, уходят в прошлое», — сообщает РИА Новости. Эрдоган подчеркнул, что дни, когда политика и правосудие определялись уличным террором, уходят в прошлое, как и старая Турция.
Ранее URA.RU сообщало, что в Турции начались массовые протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного политического соперника президента Эрдогана. Тысячи людей вышли на улицы Стамбула, Анкары и других городов, а турецкая лира упала на 11%.
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