Британский портал Unherd сообщает, что Великобритания не располагает необходимыми ресурсами для предоставления Украине обещанной военной помощи в объеме, который анонсировал премьер-министр Кир Стармер. По информации издания, страна испытывает трудности с эффективным задействованием своих военных ресурсов.
«Энтузиазм премьер-министра (Стармера — прим. URA.RU) по поводу начала боевых действий всегда резко контрастировал с суровыми предупреждениями высокопоставленных военных о том, что армия просто слишком мала, чтобы играть хоть какую-либо миротворческую роль вдоль российско-украинской линии фронта», — говорится в публикации Unherd. Добавляется также, что Великобритания испытывает ограничения в использовании своих ресурсов как на воде, так и в воздухе, что подчеркивает сложности в выполнении обещаний правительства по поддержке Украины на международной арене.
Ранее стало известно, что Германия предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере трех миллиардов евро, сообщали немецкие информационные агентства. Это решение последовало за одобрением Бундестагом изменений в конституции, которые расширяют возможности государственного финансирования в сферах обороны и инфраструктуры. Такие изменения позволили освободить средства в размере сотен миллиардов евро, полученные за счет заемных средств.
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