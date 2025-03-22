22 марта 2025

Unherd: у Лондона не хватает оружия для ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Британия на данный момент не имеет возможности эффективно помочь Киеву в поставках оружия
Британия на данный момент не имеет возможности эффективно помочь Киеву в поставках оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Британский портал Unherd сообщает, что Великобритания не располагает необходимыми ресурсами для предоставления Украине обещанной военной помощи в объеме, который анонсировал премьер-министр Кир Стармер. По информации издания, страна испытывает трудности с эффективным задействованием своих военных ресурсов.

«Энтузиазм премьер-министра (Стармера  — прим. URA.RU) по поводу начала боевых действий всегда резко контрастировал с суровыми предупреждениями высокопоставленных военных о том, что армия просто слишком мала, чтобы играть хоть какую-либо миротворческую роль вдоль российско-украинской линии фронта», — говорится в публикации Unherd. Добавляется также, что Великобритания испытывает ограничения в использовании своих ресурсов как на воде, так и в воздухе, что подчеркивает сложности в выполнении обещаний правительства по поддержке Украины на международной арене.

Ранее стало известно, что Германия предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере трех миллиардов евро, сообщали немецкие информационные агентства. Это решение последовало за одобрением Бундестагом изменений в конституции, которые расширяют возможности государственного финансирования в сферах обороны и инфраструктуры. Такие изменения позволили освободить средства в размере сотен миллиардов евро, полученные за счет заемных средств.

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Британский портал Unherd сообщает, что Великобритания не располагает необходимыми ресурсами для предоставления Украине обещанной военной помощи в объеме, который анонсировал премьер-министр Кир Стармер. По информации издания, страна испытывает трудности с эффективным задействованием своих военных ресурсов. «Энтузиазм премьер-министра (Стармера  — прим. URA.RU) по поводу начала боевых действий всегда резко контрастировал с суровыми предупреждениями высокопоставленных военных о том, что армия просто слишком мала, чтобы играть хоть какую-либо миротворческую роль вдоль российско-украинской линии фронта», — говорится в публикации Unherd. Добавляется также, что Великобритания испытывает ограничения в использовании своих ресурсов как на воде, так и в воздухе, что подчеркивает сложности в выполнении обещаний правительства по поддержке Украины на международной арене. Ранее стало известно, что Германия предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере трех миллиардов евро, сообщали немецкие информационные агентства. Это решение последовало за одобрением Бундестагом изменений в конституции, которые расширяют возможности государственного финансирования в сферах обороны и инфраструктуры. Такие изменения позволили освободить средства в размере сотен миллиардов евро, полученные за счет заемных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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