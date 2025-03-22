На Западной Украине загорелся железнодорожный вокзал

На территории железнодорожного вокзала в городе Здолбунов Ровненской области на западе Украины возник масштабный пожар. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Масштабный пожар в районе железнодорожного вокзала в Здолбунове Ровненской области», — говорится в сообщении. Причины возникновения пожара пока остаются неизвестными.
18 марта в Днепропетровске произошло возгорание на одном из инфраструктурных объектов после атаки беспилотного летательного аппарата. Свидетели события сообщали, что в воздухе был виден высокий столб пламени и дыма, напоминает RT.
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