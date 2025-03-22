22 марта 2025

На Западной Украине загорелся железнодорожный вокзал

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В городе Здолбунов на Украине загорелся железнодорожный вокзал
В городе Здолбунов на Украине загорелся железнодорожный вокзал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории железнодорожного вокзала в городе Здолбунов Ровненской области на западе Украины возник масштабный пожар. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Масштабный пожар в районе железнодорожного вокзала в Здолбунове Ровненской области», — говорится в сообщении. Причины возникновения пожара пока остаются неизвестными.

18 марта в Днепропетровске произошло возгорание на одном из инфраструктурных объектов после атаки беспилотного летательного аппарата. Свидетели события сообщали, что в воздухе был виден высокий столб пламени и дыма, напоминает RT.

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На территории железнодорожного вокзала в городе Здолбунов Ровненской области на западе Украины возник масштабный пожар. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Масштабный пожар в районе железнодорожного вокзала в Здолбунове Ровненской области», — говорится в сообщении. Причины возникновения пожара пока остаются неизвестными. 18 марта в Днепропетровске произошло возгорание на одном из инфраструктурных объектов после атаки беспилотного летательного аппарата. Свидетели события сообщали, что в воздухе был виден высокий столб пламени и дыма, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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