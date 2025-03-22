Протестующие в Анкаре заблокировали центральные улицы города

Центральные улицы Анкары в Турции, включая район Кызылай и бульвар Ататюрка, вечером 22 марта оказались заблокированы из-за массового наплыва протестующих. Там проходит акция в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу — главного соперника действующего президента страны Реджепа Эрдогана.
«Полиция следит за происходящим. Правоохранители не реагируют на провокации», — уточнило РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, толпа протестующих в районе Кызылай в центре Анкары начала разрушать железные барьеры и вступила в стычки с полицией. Правоохранители повалили на асфальт некоторых участников акции, есть задержанные.
Народные волнения в Турции начались на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Полиция доставила политика во Дворец правосудия. Его обвиняют во взяточничестве и связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. На митингах в разных городах задержано более 300 человек.
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