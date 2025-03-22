22 марта 2025

Протестующие в Анкаре заблокировали центральные улицы города

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикеты у турецкого посольства. Москва., флаг турции, турецкое посольство, пикеты
Движение в центре Анкары парализовано из-за митингующих Фото:

Центральные улицы Анкары в Турции, включая район Кызылай и бульвар Ататюрка, вечером 22 марта оказались заблокированы из-за массового наплыва протестующих. Там проходит акция в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу — главного соперника действующего президента страны Реджепа Эрдогана.

«Полиция следит за происходящим. Правоохранители не реагируют на провокации», — уточнило РИА Новости.

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Как сообщало URA.RU ранее, толпа протестующих в районе Кызылай в центре Анкары начала разрушать железные барьеры и вступила в стычки с полицией. Правоохранители повалили на асфальт некоторых участников акции, есть задержанные.

Народные волнения в Турции начались на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Полиция доставила политика во Дворец правосудия. Его обвиняют во взяточничестве и связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. На митингах в разных городах задержано более 300 человек.

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Центральные улицы Анкары в Турции, включая район Кызылай и бульвар Ататюрка, вечером 22 марта оказались заблокированы из-за массового наплыва протестующих. Там проходит акция в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу — главного соперника действующего президента страны Реджепа Эрдогана. «Полиция следит за происходящим. Правоохранители не реагируют на провокации», — уточнило РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, толпа протестующих в районе Кызылай в центре Анкары начала разрушать железные барьеры и вступила в стычки с полицией. Правоохранители повалили на асфальт некоторых участников акции, есть задержанные. Народные волнения в Турции начались на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Полиция доставила политика во Дворец правосудия. Его обвиняют во взяточничестве и связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. На митингах в разных городах задержано более 300 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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