Протестующие в Анкаре заблокировали центральные улицы города

23 марта 2025 в 02:10 Размер текста - 17 +

Движение в центре Анкары парализовано из-за митингующих Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральные улицы Анкары в Турции, включая район Кызылай и бульвар Ататюрка, вечером 22 марта оказались заблокированы из-за массового наплыва протестующих. Там проходит акция в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу — главного соперника действующего президента страны Реджепа Эрдогана. «Полиция следит за происходящим. Правоохранители не реагируют на провокации», — уточнило РИА Новости. Новость по теме В Турции начались массовые задержания после ареста главного соперника Эрдогана: что происходит Как сообщало URA.RU ранее, толпа протестующих в районе Кызылай в центре Анкары начала разрушать железные барьеры и вступила в стычки с полицией. Правоохранители повалили на асфальт некоторых участников акции, есть задержанные. Народные волнения в Турции начались на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Полиция доставила политика во Дворец правосудия. Его обвиняют во взяточничестве и связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. На митингах в разных городах задержано более 300 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральные улицы Анкары в Турции, включая район Кызылай и бульвар Ататюрка, вечером 22 марта оказались заблокированы из-за массового наплыва протестующих. Там проходит акция в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу — главного соперника действующего президента страны Реджепа Эрдогана. «Полиция следит за происходящим. Правоохранители не реагируют на провокации», — уточнило РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, толпа протестующих в районе Кызылай в центре Анкары начала разрушать железные барьеры и вступила в стычки с полицией. Правоохранители повалили на асфальт некоторых участников акции, есть задержанные. Народные волнения в Турции начались на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Полиция доставила политика во Дворец правосудия. Его обвиняют во взяточничестве и связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. На митингах в разных городах задержано более 300 человек.