22 марта 2025

Протестующие устроили стычки с полицией в защиту мэра Стамбула

© Служба новостей «URA.RU»
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Город захлестнули массовые волнения
Город захлестнули массовые волнения Фото:

Протестующие против задержания мэра Стамбула (Турция) Экрема Имамоглу вступили в стычки с сотрудниками полиции. Первый такой эпизод произошел в Анкаре, передает журналист с места события.

«Толпа протестующих в районе Кызылай в центре Анкары начала разрушать железные барьеры и вступила в стычки с полицией. Правоохранители свалили на асфальт некоторых участников акции, есть задержанные», — рассказал собкор РИА Новости.

Задержание мэра Стамбула вызвало волну протестов по всей стране. Власти региона запретили проводить акции и демонстрации до конца марта. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной партии Озгюр Озель призвал не расходиться с улиц, передает телеканал 360. Ранее на фоне масштабных народных волнений неизвестные обстреляли стамбульское консульство Ирака, пишет «Национальная служба новостей».

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Протестующие против задержания мэра Стамбула (Турция) Экрема Имамоглу вступили в стычки с сотрудниками полиции. Первый такой эпизод произошел в Анкаре, передает журналист с места события. «Толпа протестующих в районе Кызылай в центре Анкары начала разрушать железные барьеры и вступила в стычки с полицией. Правоохранители свалили на асфальт некоторых участников акции, есть задержанные», — рассказал собкор РИА Новости. Задержание мэра Стамбула вызвало волну протестов по всей стране. Власти региона запретили проводить акции и демонстрации до конца марта. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной партии Озгюр Озель призвал не расходиться с улиц, передает телеканал 360. Ранее на фоне масштабных народных волнений неизвестные обстреляли стамбульское консульство Ирака, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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