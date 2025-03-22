Протестующие устроили стычки с полицией в защиту мэра Стамбула

Протестующие против задержания мэра Стамбула (Турция) Экрема Имамоглу вступили в стычки с сотрудниками полиции. Первый такой эпизод произошел в Анкаре, передает журналист с места события.
«Толпа протестующих в районе Кызылай в центре Анкары начала разрушать железные барьеры и вступила в стычки с полицией. Правоохранители свалили на асфальт некоторых участников акции, есть задержанные», — рассказал собкор РИА Новости.
Задержание мэра Стамбула вызвало волну протестов по всей стране. Власти региона запретили проводить акции и демонстрации до конца марта. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной партии Озгюр Озель призвал не расходиться с улиц, передает телеканал 360. Ранее на фоне масштабных народных волнений неизвестные обстреляли стамбульское консульство Ирака, пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.