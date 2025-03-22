Маск показал Трампу фокус с вилками
Миллиардер и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск показал необычный фокус на ужине с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны».
На опубликованных кадрах видно, как за трюком Маска, где он показывает необычный фокус: удерживает на одном пальце вилку и две ложки, наблюдает Шивон Зиллис, его новая девушка. Среди присутствующих также замечен Трамп, который сидел немного дальше за тем же столом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.