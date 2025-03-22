22 марта 2025

Маск показал фокус на ужине с Трампом. Видео

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Маск показал Трампу фокус с вилками
Маск показал Трампу фокус с вилками Фото:

Миллиардер и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск показал необычный фокус на ужине с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны».

На опубликованных кадрах видно, как за трюком Маска, где он показывает необычный фокус: удерживает на одном пальце вилку и две ложки, наблюдает Шивон Зиллис, его новая девушка. Среди присутствующих также замечен Трамп, который сидел немного дальше за тем же столом.

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Миллиардер и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск показал необычный фокус на ужине с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны». На опубликованных кадрах видно, как за трюком Маска, где он показывает необычный фокус: удерживает на одном пальце вилку и две ложки, наблюдает Шивон Зиллис, его новая девушка. Среди присутствующих также замечен Трамп, который сидел немного дальше за тем же столом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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