22 марта 2025
21 марта 2025

В городе Петухово в Курганской области обрушилась часть здания центра социального обеспечения. Видео

В городе Курганской области рухнула часть здания центра социального обеспечения
© Служба новостей «URA.RU»
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В городе Петухово обрушилась часть здания
В городе Петухово обрушилась часть здания Фото:

В городе Петухово (Курганская область) обрушилась часть здания центра социального обеспечения и бывшей библиотеки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители.

«Она разбирается потихоньку», — отмечают жители в кадре. В самом ролике в конце видео происходит обрушение части здания. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в Департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Ответ ожидается. 

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В городе Петухово (Курганская область) обрушилась часть здания центра социального обеспечения и бывшей библиотеки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители. «Она разбирается потихоньку», — отмечают жители в кадре. В самом ролике в конце видео происходит обрушение части здания. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в Департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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