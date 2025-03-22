В городе Петухово обрушилась часть здания
В городе Петухово (Курганская область) обрушилась часть здания центра социального обеспечения и бывшей библиотеки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители.
«Она разбирается потихоньку», — отмечают жители в кадре. В самом ролике в конце видео происходит обрушение части здания. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в Департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Ответ ожидается.
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