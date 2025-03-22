В Радужном (ХМАО) почти год назад пропал 46-летний Владислав Блохин. С 23 мая 2024 года о его местонахождении ничего неизвестно. Самая отличительная черта мужчины — татуировки на веках. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что югорчанину требуется медицинская помощь.
«Блохин Владислав Сергеевич, 46 лет, город Рабужный, ХМАО-Югра. С 23 мая 2024 года его местонахождение неизвестно. Особые приметы: тату на веках… Нуждается в медицинской помощи», — сообщается в группе волонтеров VK.
Последний раз мужчину видели в темно-сером пуховике, черной футболке, черных спортивных штанах, белых кроссовках и темной шапке. У пропавшего темные с проседью волосы, карие глаза, нормальное телосложение и рост 178 сантиметров. Любую информацию о его местонахождении можно передать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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