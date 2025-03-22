22 марта 2025
21 марта 2025

В ХМАО почти год ищут мужчину с татуировками на веках, нуждающегося в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры ХМАО ищут мужчину, пропавшего почти год назад
Волонтеры ХМАО ищут мужчину, пропавшего почти год назад Фото:

В Радужном (ХМАО) почти год назад пропал 46-летний Владислав Блохин. С 23 мая 2024 года о его местонахождении ничего неизвестно. Самая отличительная черта мужчины — татуировки на веках. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что югорчанину требуется медицинская помощь.

«Блохин Владислав Сергеевич, 46 лет, город Рабужный, ХМАО-Югра. С 23 мая 2024 года его местонахождение неизвестно. Особые приметы: тату на веках… Нуждается в медицинской помощи», — сообщается в группе волонтеров VK.

Последний раз мужчину видели в темно-сером пуховике, черной футболке, черных спортивных штанах, белых кроссовках и темной шапке. У пропавшего темные с проседью волосы, карие глаза, нормальное телосложение и рост 178 сантиметров. Любую информацию о его местонахождении можно передать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что югорчанину требуется медицинская помощь.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что югорчанину требуется медицинская помощь.
Фото:

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В Радужном (ХМАО) почти год назад пропал 46-летний Владислав Блохин. С 23 мая 2024 года о его местонахождении ничего неизвестно. Самая отличительная черта мужчины — татуировки на веках. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают, что югорчанину требуется медицинская помощь. «Блохин Владислав Сергеевич, 46 лет, город Рабужный, ХМАО-Югра. С 23 мая 2024 года его местонахождение неизвестно. Особые приметы: тату на веках… Нуждается в медицинской помощи», — сообщается в группе волонтеров VK. Последний раз мужчину видели в темно-сером пуховике, черной футболке, черных спортивных штанах, белых кроссовках и темной шапке. У пропавшего темные с проседью волосы, карие глаза, нормальное телосложение и рост 178 сантиметров. Любую информацию о его местонахождении можно передать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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