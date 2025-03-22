22 марта 2025

Оппозиция Турции сообщила об участии почти млн человек на акции в Стамбуле

© Служба новостей «URA.RU»
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Все больше людей подключаются к протестному движению
Все больше людей подключаются к протестному движению Фото:

Порядка миллиона человек вышли на акцию протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в районе городской администрации. Об этом сообщил лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель.

«Вчера сюда пришли 550 тысяч человек. Сегодня собралось около миллиона», — цитирует Озгюра Озеля ТАСС.

Полиция доставила Имамоглу во Дворец правосудия. Его обвинили во взяточничестве и связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Озель призвал людей не уходить с улиц, сообщает телеканал 360. Суд должен принять окончательное решение по делу стамбульского мэра в воскресенье утром.

В центре Анкары начались стычки с полицией. Протестующие заблокировали центральные улицы города. Согласно последним данным, на митингах в стране задержано более 300 человек. Против манифестантов применяют газ и водометы, пишет RT.

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Порядка миллиона человек вышли на акцию протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в районе городской администрации. Об этом сообщил лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель. «Вчера сюда пришли 550 тысяч человек. Сегодня собралось около миллиона», — цитирует Озгюра Озеля ТАСС. Полиция доставила Имамоглу во Дворец правосудия. Его обвинили во взяточничестве и связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Озель призвал людей не уходить с улиц, сообщает телеканал 360. Суд должен принять окончательное решение по делу стамбульского мэра в воскресенье утром. В центре Анкары начались стычки с полицией. Протестующие заблокировали центральные улицы города. Согласно последним данным, на митингах в стране задержано более 300 человек. Против манифестантов применяют газ и водометы, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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