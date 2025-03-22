22 марта 2025

В небе над Курганом сгорел метеор. Видео

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В Кургане наблюдали метеор
В Кургане наблюдали метеор Фото:

В ночь на 23 марта в 4:30 жители Кургана могли наблюдать редкое астрономическое явление — в небе сгорел болид. Яркий метеор попал на камеру и был отчетливо виден в западной части неба. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Ночью 23 марта в 4:30 над Курганом сгорел болид. Метеор попал на камеру. Его отчетливо было видно на западе», — сообщает telegram-канал «Погода 45».

Отмечается, что болиды представляют собой небольшие космические тела, которые, входя в атмосферу Земли, сгорают, создавая яркую вспышку. Обычно такие явления не несут опасности, так как объекты полностью уничтожаются на высоте 60–70 километров.

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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

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В ночь на 23 марта в 4:30 жители Кургана могли наблюдать редкое астрономическое явление — в небе сгорел болид. Яркий метеор попал на камеру и был отчетливо виден в западной части неба. Об этом сообщается в социальных сетях. «Ночью 23 марта в 4:30 над Курганом сгорел болид. Метеор попал на камеру. Его отчетливо было видно на западе», — сообщает telegram-канал «Погода 45». Отмечается, что болиды представляют собой небольшие космические тела, которые, входя в атмосферу Земли, сгорают, создавая яркую вспышку. Обычно такие явления не несут опасности, так как объекты полностью уничтожаются на высоте 60–70 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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