В ночь на 23 марта в 4:30 жители Кургана могли наблюдать редкое астрономическое явление — в небе сгорел болид. Яркий метеор попал на камеру и был отчетливо виден в западной части неба. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Ночью 23 марта в 4:30 над Курганом сгорел болид. Метеор попал на камеру. Его отчетливо было видно на западе», — сообщает telegram-канал «Погода 45».
Отмечается, что болиды представляют собой небольшие космические тела, которые, входя в атмосферу Земли, сгорают, создавая яркую вспышку. Обычно такие явления не несут опасности, так как объекты полностью уничтожаются на высоте 60–70 километров.
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