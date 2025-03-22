22 марта 2025

Mash: в Волгограде прозвучало около пяти мощных взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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Работает ПВО
Работает ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Волгограда сообщили о пяти взрывах в городе. Об этом сообщает Mash.

«Волгоградцы сообщают о пяти мощных взрывах над городом. Самые сильные было слышно в Краснооктябрьском районе. Предварительно, это работа ПВО», — пишет Mash в своем telegram-канале.

Кроме того, по данным SHOT, в Волгограде было зафиксировано как минимум три взрыва. Согласно первичным сообщениям, противовоздушная оборона успешно перехватила воздушные объекты, направлявшиеся к местному нефтеперерабатывающему заводу.

Местные жители Кировского района поделились информацией с корреспондентами SHOT о том, что они слышали взрывы. Свидетели также отметили, что слышали звуки, характерные для беспилотных летательных аппаратов, и наблюдали вспышки в небе. По предварительным данным, БПЛА, возможно, прибыли с низкой высоты из направления Ростовской области. На текущий момент официальная информация о возможных жертвах или разрушениях не поступала.

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Жители Волгограда сообщили о пяти взрывах в городе. Об этом сообщает Mash. «Волгоградцы сообщают о пяти мощных взрывах над городом. Самые сильные было слышно в Краснооктябрьском районе. Предварительно, это работа ПВО», — пишет Mash в своем telegram-канале. Кроме того, по данным SHOT, в Волгограде было зафиксировано как минимум три взрыва. Согласно первичным сообщениям, противовоздушная оборона успешно перехватила воздушные объекты, направлявшиеся к местному нефтеперерабатывающему заводу. Местные жители Кировского района поделились информацией с корреспондентами SHOT о том, что они слышали взрывы. Свидетели также отметили, что слышали звуки, характерные для беспилотных летательных аппаратов, и наблюдали вспышки в небе. По предварительным данным, БПЛА, возможно, прибыли с низкой высоты из направления Ростовской области. На текущий момент официальная информация о возможных жертвах или разрушениях не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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