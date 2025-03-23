В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты

Для улучшения безопасности воздушного движения введены временные ограничения на взлеты и посадки воздушных судов в ряде аэропортов России. По последней информации, ограничительные меры затронули аэропорты в Волгограде и Саратове.
На данный момент обе воздушные гавани приостановили прием и отправку всех рейсов. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW); Саратов (Гагарин; UWSG)», — сообщает Росавиация в telegram-канале.
Сообщается, что пассажирам, которые предполагали путешествовать через указанные аэропорты, следует обратиться к своим авиаперевозчикам для получения актуальной информации о состоянии их рейсов и о возможности их перебронирования. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления новых подробностей.
Обновлено в 07:10 (МСК): в аэропортах Саратова и Волгограда сняты ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
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