Глава Чусовского округа Сергей Белов на своей странице «ВКонтакте» выразил обеспокоенность ситуацией с подростковым вандализмом в городе. Он отметил, что в последнее время участились случаи порчи городского имущества: молодые люди ломают скамейки, повреждают беседки и другие объекты инфраструктуры.
«Обратите внимание на досуг ваших детей. Знаете ли вы, где находятся ваши сыновья и дочери после школы или вечером? Чем они заняты в свободное время? Давайте вместе сделаем всё возможное, чтобы предотвратить подобные инциденты и воспитать поколение ответственных и сознательных граждан нашего города», — написал Сергей Белов.
Он подчеркнул, что подростковый возраст — это сложный период, когда дети часто оказываются в рискованных ситуациях, и призвал родителей чаще общаться с ними, помогая находить полезные и интересные занятия. Обращение вызвало широкий отклик среди жителей округа, в комментариях под постом многие поддержали призыв главы и выразили готовность совместно решать проблему. Пользователи соцсетей предложили в первую очередь воспитывать родителей, а до подростков донести, что ущерб от вандализма придется возмещать их родителям.
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