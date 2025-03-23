ВСУ атаковали регионы РФ 59 БПЛА

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Минобороны сообщило об уничтожении 59 дронов над РФ
Минобороны сообщило об уничтожении 59 дронов над РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые нарушали воздушное пространство страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщило Минобороны в telegram-канале. Над Ростовской областью было сбито 29 БПЛА, в Астраханской области уничтожены 20 дронов. По три беспилотника были перехвачены в Воронежской и Волгоградской областях. Также над территорией Республики Крым сбиты два БПЛА, и по одному беспилотнику было уничтожено в Курской и Саратовской областях.

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За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые нарушали воздушное пространство страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщило Минобороны в telegram-канале. Над Ростовской областью было сбито 29 БПЛА, в Астраханской области уничтожены 20 дронов. По три беспилотника были перехвачены в Воронежской и Волгоградской областях. Также над территорией Республики Крым сбиты два БПЛА, и по одному беспилотнику было уничтожено в Курской и Саратовской областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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