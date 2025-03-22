22 марта 2025
21 марта 2025

Свердловчан ждет похолодание

Синоптик Пулин: в Свердловскую область пришел арктический воздух
© Служба новостей «URA.RU»
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Температура в регионе может опуститься до -13 градусов
Температура в регионе может опуститься до -13 градусов Фото:

В Свердловской области похолодает 23-24 марта из-за прихода на территорию региона арктического воздуха. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В воскресенье [23 марта] погоду в Свердловской области будет определять влияние еще одного циклона, на этот раз северного. Он смещается от арктического побережья на юго-восток, на территорию Западной Сибири. В тылу циклона распространяется арктическая воздушная масса, которая затронет большую часть области (кроме юго-запада), что приведет к похолоданию в ночь на понедельник [24 марта]» — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

На Среднем Урале 23 марта ночью ожидается от -5 до -10 градусов, на юго-западе до -11, -13 градусов. Днем температура поднимется до 0, +5 градусов. В Екатеринбурге же прогнозируется переменная облачность, вечером возможен небольшой снег. Ветер западный, юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы могут достигать 15-17 м/с. Ночная температура воздуха составит около -6, -8 градусов, а днем она будет от +2 до +4 градусов.

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В Свердловской области похолодает 23-24 марта из-за прихода на территорию региона арктического воздуха. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В воскресенье [23 марта] погоду в Свердловской области будет определять влияние еще одного циклона, на этот раз северного. Он смещается от арктического побережья на юго-восток, на территорию Западной Сибири. В тылу циклона распространяется арктическая воздушная масса, которая затронет большую часть области (кроме юго-запада), что приведет к похолоданию в ночь на понедельник [24 марта]» — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». На Среднем Урале 23 марта ночью ожидается от -5 до -10 градусов, на юго-западе до -11, -13 градусов. Днем температура поднимется до 0, +5 градусов. В Екатеринбурге же прогнозируется переменная облачность, вечером возможен небольшой снег. Ветер западный, юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы могут достигать 15-17 м/с. Ночная температура воздуха составит около -6, -8 градусов, а днем она будет от +2 до +4 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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