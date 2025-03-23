Пугачеву и Галкина* втянули в аферу со сбором денег для эмигрантов

Известные российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иноагентом в России) стали жертвами мошенников, которые организовали фиктивный сбор средств от их имени. Об этом сообщил юморист в соцсетях.
«Дорогие подписчики, <…> ходит фальшивая реклама с моим переделанным видео! Я никакие лохотроны не рекламирую! Это мошенники! Если я что-то рекламирую, то это может быть только в моем официальном аккаунте здесь!» — написал он в Instagram (деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена).
Во время гастрольного тура Галкина в Израиле, аферисты запустили ложную кампанию по сбору денег для помощи эмигрантам, утверждая, что это официальная программа, которую якобы поддерживают супруги, сообщает 360.ru. Мошенники также создали поддельное видео, где использовали измененные образы Галкина и Пугачевой для придания достоверности.
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