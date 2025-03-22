22 марта 2025
21 марта 2025

Логово мигрантов выявила полиция в Челябинске

Челябинка незаконно прописала в своей квартире 54 иностранца
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция возбудила уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело Фото:

Жительница Челябинска превратила свою квартиру в место массового пребывания мигрантов. На своих квадратных метрах в Тракторозаводском районе она зарегистрировала 54 иностранца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Полицейские установили, что 56-летняя женщина фиктивно поставила на учет по месту пребывания 54 иностранных гражданина. Свою незаконную деятельность злоумышленница начала с февраля 2023 года и прописывала мигрантов в своей квартире в по улице Танкистов», — отмечает пресс-служба ведомства.

В отношении челябинки сотрудники полиции «Тракторозаводский» возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Все иностранцы в данной квартире сняты с миграционного учета.

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Жительница Челябинска превратила свою квартиру в место массового пребывания мигрантов. На своих квадратных метрах в Тракторозаводском районе она зарегистрировала 54 иностранца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицейские установили, что 56-летняя женщина фиктивно поставила на учет по месту пребывания 54 иностранных гражданина. Свою незаконную деятельность злоумышленница начала с февраля 2023 года и прописывала мигрантов в своей квартире в по улице Танкистов», — отмечает пресс-служба ведомства. В отношении челябинки сотрудники полиции «Тракторозаводский» возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Все иностранцы в данной квартире сняты с миграционного учета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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