Логово мигрантов выявила полиция в Челябинске

Жительница Челябинска превратила свою квартиру в место массового пребывания мигрантов. На своих квадратных метрах в Тракторозаводском районе она зарегистрировала 54 иностранца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Полицейские установили, что 56-летняя женщина фиктивно поставила на учет по месту пребывания 54 иностранных гражданина. Свою незаконную деятельность злоумышленница начала с февраля 2023 года и прописывала мигрантов в своей квартире в по улице Танкистов», — отмечает пресс-служба ведомства.
В отношении челябинки сотрудники полиции «Тракторозаводский» возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Все иностранцы в данной квартире сняты с миграционного учета.
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