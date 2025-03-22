Реку в Каменске-Уральском заполонили трупы рыб и лягушек. Фото

23 марта 2025 в 11:47 Размер текста - 17 +

Рыбак даже попытался половить рыбу в реке с их трупами (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) на реке Горячка появилось множество мертвых рыб и лягушек. Об этом сообщил местный рыбак в соцсетях. «Решил съездить на рыбалку на Горячку, а там такое: вся рыба мертвая, и лягушки тоже. Весь берег усыпан ими. Я все-таки решил попытать удачу и хоть что-то поймать, но, к сожалению, ничего не клюнуло», — передает Telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации города за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит. telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский» Фото: telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский» Фото: telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на реке Горячка появилось множество мертвых рыб и лягушек. Об этом сообщил местный рыбак в соцсетях. «Решил съездить на рыбалку на Горячку, а там такое: вся рыба мертвая, и лягушки тоже. Весь берег усыпан ими. Я все-таки решил попытать удачу и хоть что-то поймать, но, к сожалению, ничего не клюнуло», — передает Telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации города за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.