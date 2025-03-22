22 марта 2025

Реку в Каменске-Уральском заполонили трупы рыб и лягушек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч, рыба, грязная вода, мертвая рыба, экология
Рыбак даже попытался половить рыбу в реке с их трупами (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на реке Горячка появилось множество мертвых рыб и лягушек. Об этом сообщил местный рыбак в соцсетях.

«Решил съездить на рыбалку на Горячку, а там такое: вся рыба мертвая, и лягушки тоже. Весь берег усыпан ими. Я все-таки решил попытать удачу и хоть что-то поймать, но, к сожалению, ничего не клюнуло», — передает Telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации города за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) на реке Горячка появилось множество мертвых рыб и лягушек. Об этом сообщил местный рыбак в соцсетях. «Решил съездить на рыбалку на Горячку, а там такое: вся рыба мертвая, и лягушки тоже. Весь берег усыпан ими. Я все-таки решил попытать удачу и хоть что-то поймать, но, к сожалению, ничего не клюнуло», — передает Telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации города за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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