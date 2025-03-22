Рыбак даже попытался половить рыбу в реке с их трупами (архивное фото)
В Каменске-Уральском (Свердловская область) на реке Горячка появилось множество мертвых рыб и лягушек. Об этом сообщил местный рыбак в соцсетях.
«Решил съездить на рыбалку на Горячку, а там такое: вся рыба мертвая, и лягушки тоже. Весь берег усыпан ими. Я все-таки решил попытать удачу и хоть что-то поймать, но, к сожалению, ничего не клюнуло», — передает Telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации города за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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