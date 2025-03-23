Следственный комитет РФ установил зверства ВСУ в Судже. Украинские военные, в частности, поджигали дома и расстреливали мирных граждан, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Установлено, что в январе-феврале 2025 года в городе Судже военнослужащие украинских вооруженных формирований занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители», — говорится в telegram-канале СК РФ. Также ВСУ намеренно обстреливали дома с жителями внутри, некоторые здания в результате были разрушены.
Зачатую боевики действовали по указу командования. Следком пообещал установить и привлечь к ответственности всех причастных к зверствам.
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