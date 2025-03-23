СК: ВСУ расстреливали мирных граждан и поджигали дома в Судже

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ВСУ обстреливали мирных жителей и жилые дома в Судже
ВСУ обстреливали мирных жителей и жилые дома в Судже Фото:
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Следственный комитет РФ установил зверства ВСУ в Судже. Украинские военные, в частности, поджигали дома и расстреливали мирных граждан, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Установлено, что в январе-феврале 2025 года в городе Судже военнослужащие украинских вооруженных формирований занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители», — говорится в telegram-канале СК РФ. Также ВСУ намеренно обстреливали дома с жителями внутри, некоторые здания в результате были разрушены.

Зачатую боевики действовали по указу командования. Следком пообещал установить и привлечь к ответственности всех причастных к зверствам. 

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Следственный комитет РФ установил зверства ВСУ в Судже. Украинские военные, в частности, поджигали дома и расстреливали мирных граждан, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. «Установлено, что в январе-феврале 2025 года в городе Судже военнослужащие украинских вооруженных формирований занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители», — говорится в telegram-канале СК РФ. Также ВСУ намеренно обстреливали дома с жителями внутри, некоторые здания в результате были разрушены. Зачатую боевики действовали по указу командования. Следком пообещал установить и привлечь к ответственности всех причастных к зверствам. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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