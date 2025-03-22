22 марта 2025
21 марта 2025

Ветеринар получил взятку от бизнесмена за торговлю мясом на челябинских рынках

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновника подозревают в выдаче подложных ветеринарных свидетельства
Чиновника подозревают в выдаче подложных ветеринарных свидетельства Фото:

В Магнитогорске (Челябинской области) возбуждено уголовное дело против заведующего ветеринарным участком Верхнеуральской станции по борьбе с болезнями животных. Его подозревают в получении крупных взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. 

«По данным следствия, с 2018 по 2023 год чиновник выдавал подложные ветеринарные свидетельства индивидуальному предпринимателю. Взамен заведующий ветеринарным участком получил взятки на сумму свыше 170 тысяч рублей. Эти документы позволяли беспрепятственно перевозить и продавать мясную продукцию на рынках Челябинской области без проведения обязательных проверок и осмотров животных», — заявляет пресс-служба ведомства. 

Дело было раскрыто благодаря совместной работе сотрудников УЭБиПК ГУ МВД и регионального управления ФСБ. На данный момент следователи провели обыски по месту работы и жительства подозреваемого, собирают доказательства и решают вопрос о предъявлении обвинения и выборе меры пресечения.

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В Магнитогорске (Челябинской области) возбуждено уголовное дело против заведующего ветеринарным участком Верхнеуральской станции по борьбе с болезнями животных. Его подозревают в получении крупных взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.  «По данным следствия, с 2018 по 2023 год чиновник выдавал подложные ветеринарные свидетельства индивидуальному предпринимателю. Взамен заведующий ветеринарным участком получил взятки на сумму свыше 170 тысяч рублей. Эти документы позволяли беспрепятственно перевозить и продавать мясную продукцию на рынках Челябинской области без проведения обязательных проверок и осмотров животных», — заявляет пресс-служба ведомства.  Дело было раскрыто благодаря совместной работе сотрудников УЭБиПК ГУ МВД и регионального управления ФСБ. На данный момент следователи провели обыски по месту работы и жительства подозреваемого, собирают доказательства и решают вопрос о предъявлении обвинения и выборе меры пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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