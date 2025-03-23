Удар за ударом: мощная магнитная буря атакует Землю 24 марта 2025

Ночью 23 марта 2025 года Землю накрыла одна из самых сильных магнитных бурь за последнее время. Ее мощность достигла 7 баллов из 9 возможных, что ученые относят к красному уровню опасности. По прогнозам, солнечный шторм продолжится и 24 марта 2025. URA.RU приводит точный геомагнитный прогноз на день.
Вспышки на Солнце 24 марта 2025
В последние дни наблюдается значительный рост солнечной активности. Солнце выбрасывает мощные вспышки и плазму, которые достигают магнитосферы Земли и вызывают ее возмущения.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, облако плазмы, вызвавшее ухудшение геомагнитной обстановки, приблизилось к орбите Земли около 3 часов ночи по московскому времени 23 марта 2025 года. По прогнозам, геомагнитные возмущения продлятся более 30 часов.
Наиболее интенсивные магнитные бури зафиксировали 23 марта. Сила бурь достигла уровня G3 (из G5 возможных), или 7 баллов из 9, что соответствует красному уровню опасности.
Какой силы будет буря 24 марта
Прогноз на 24 марта указывает на крайне низкую вероятность спокойной магнитосферы — всего 10%. Вероятность возникновения геомагнитных возмущений оценивается в 20%, магнитных бурь — в 70%. Это высокий показатель, который указывает на вероятность серьезных геомагнитных событий. Максимальная геомагнитная активность придется на период с полуночи до 6 утра — в это время сила бури, по прогнозам, должна достигнуть пяти баллов, что соответствует красному уровню.
Затем ожидается некоторое снижение интенсивности — с 6 утра до полудня будет четыре балла (оранжевый уровень). В течение дня 24 марта геомагнитная обстановка должна колебаться в районе трех баллов, что соответствует зеленому уровню.
Прогноз магнитных бурь на месяц: когда ждать следующих ударов
Согласно предварительным данным, период с 23 по 28 марта 2025 года будет характеризоваться нестабильной геомагнитной обстановкой. Ожидаются магнитные бури, сила которых может достигать пяти баллов (красный уровень). После 29 марта прогнозируется стабилизация, впрочем это предварительный прогноз, и ситуация может измениться буквально за пару часов.
Атмосферное давление 24 марта 2025
Магнитная буря 23 марта совпала с резким скачком атмосферного давления. По информации Гидрометцентра России, 23 марта в Москве показания барометров достигнут отметки 760 мм ртутного столба, что на 17 единиц превышает норму. В Санкт-Петербурге давление несколько ниже (764 мм), но также значительно превышало средние показатели.
Такие значительные перепады атмосферного давления могут усугублять воздействие геомагнитных возмущений на человеческий организм. Даже у людей, не имеющих проблем со здоровьем, могут появиться слабость, головокружение и сонливость. Особенно тяжело переносят подобные периоды люди, страдающие гипертонической болезнью и мигренями.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Многие люди плохо себя чувствуют во время магнитных бурь. Но ученые пока точно не знают, правда ли бури так влияют на здоровье. Споры об этом еще идут. Все же, врачи замечают: когда Солнце «бушует», больше людей жалуется на голову, давление и свои старые болезни.
Как пережить магнитную бурю
Чтобы минимизировать возможное негативное воздействие магнитной бури, врачи рекомендуют придерживаться следующих советов:
- Мониторинг прогнозов: Следите за актуальными прогнозами геомагнитной обстановки. Это позволит вам заранее подготовиться к возможным изменениям в самочувствии.
- Соблюдение режима: Полноценный сон, сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки помогут вашему организму легче адаптироваться к изменениям внешней среды.
- Минимизация стрессов: Избегайте стрессовых ситуаций, так как эмоциональное напряжение может усугубить негативные проявления магнитной бури.
- Контроль давления: Людям, страдающим гипертонией, следует регулярно измерять артериальное давление и строго следовать рекомендациям врача относительно приема лекарственных препаратов.
- Увеличение потребления воды: Поддержание водного баланса поможет предотвратить обезвоживание, которое может усиливать головные боли и другие неприятные симптомы.
- Обращение к врачу: Если вы ощущаете сильное недомогание, не занимайтесь самолечением. Обратитесь за квалифицированной медицинской помощью.
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