Пермские бизнесмены построят новый жилой комплекс в микрорайоне Январском

В Орджоникидзевском районе Перми планируется строительство нового малоэтажного жилого комплекса. Инициаторами проекта в микрорайоне Январском выступили пермские предприниматели Михаил Коротаев, Александр Ларионов и Ксения Лукова. Это стало известно на заседании комиссии по землепользованию и застройке
«На заседании комиссии по землепользованию и застройке предприниматели предложили изменить территориальное зонирование участка площадью 7,1 тыс. кв. м, расположенного в границах улиц Январской, Лянгасова и Кубанской. Заявители хотят исключить территорию из подзоны с ограничением строительства в три этажа, чтобы возвести четырехэтажные здания», — передает «Коммерсант-Прикамье».
По замыслу предпринимателей, на участке появится жилой комплекс из нескольких четырехэтажных домов. На эскизах проекта предусмотрены спортивная и детская площадки. Участок на улице Январской с осени 2024 года находится в долевой собственности заявителей. Рядом с этой территорией девелопер «Мегаполис» уже строит пятиэтажный жилой комплекс по адресу ул. Верхне-Вишерская, 40.
Члены комиссии поддержали инициативу и направили проект на общественные обсуждения. Лариса Ведерникова, глава краевого министерства имущества, рекомендовала проверить, насколько локация обеспечена социальной инфраструктурой.
Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, Михаил Коротаев, Александр Ларионов и Ксения Лукова занимаются арендой и управлением недвижимостью. Коротаев и Ларионов вместе с Денисом Луковым являются учредителями строительной компании ООО «Рестарт», ООО «УК „Уралгрупп“» (оптовая торговля) и членами ЖСК «Январский». Ксения Лукова не числится собственником какого-либо бизнеса.
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