22 марта 2025
21 марта 2025

Власти ХМАО опубликовали график для записи детей в первый класс

В ХМАО запись детей в первый класс начнется 25 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Раньше всех запись детей начнется в Сургуте и Мегионе
Раньше всех запись детей начнется в Сургуте и Мегионе Фото:

Правительство Югры в соцсети озвучило даты начала записи детей в первый класс. Раньше всего она начнется в Сургуте и Мегионе — с 25 марта.

«Записать ребенка в первый класс можно через Госуслуги. Приемная кампания в муниципалитетах Югры начинается в разные дни. Сургут, Мегион — 25 марта в 08:00», — сообщается в telegram-канале властей региона.

В Нижневартовске запись стартует 26 марта с 9:00, а 27 марта в 9:00 — в Когалыме и Белоярском районе. В Ханты-Мансийске, Югорске, Нефтеюганске и Урае подать документы можно с 28 марта. 31 марта в 9:00 записать ребенка в первый класс смогут родители Пыть-Яха и Кондинского района. Позже всего запись начнется в Советском районе — 1 апреля с 8:00, а в 9:00 записать детей смогут родители в Лангепасе, Нягани, Радужном, Покачах, а также в Березовском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.

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Правительство Югры в соцсети озвучило даты начала записи детей в первый класс. Раньше всего она начнется в Сургуте и Мегионе — с 25 марта. «Записать ребенка в первый класс можно через Госуслуги. Приемная кампания в муниципалитетах Югры начинается в разные дни. Сургут, Мегион — 25 марта в 08:00», — сообщается в telegram-канале властей региона. В Нижневартовске запись стартует 26 марта с 9:00, а 27 марта в 9:00 — в Когалыме и Белоярском районе. В Ханты-Мансийске, Югорске, Нефтеюганске и Урае подать документы можно с 28 марта. 31 марта в 9:00 записать ребенка в первый класс смогут родители Пыть-Яха и Кондинского района. Позже всего запись начнется в Советском районе — 1 апреля с 8:00, а в 9:00 записать детей смогут родители в Лангепасе, Нягани, Радужном, Покачах, а также в Березовском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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