В Тюмени подорожал популярный формат жилья

В Тюмени в феврале 2025 года по сравнению с прошлым месяцем почти на 3% подорожали однокомнатные квартиры. Речь идет о жилье в новостройках. Данные об этом опубликовали на своей сайте аналитики агентства недвижимости «Этажи».
«В феврале 2025 года в Тюмени на 2,9% увеличилась удельная цена на квартиры формата „однокомнатные“. В среднем цена за квадрат такого типа жилья составила 165, 7 тысяч рублей»,— говорится в отчете аналитиков.
По данным аналитиков «Этажи», однокомнатные квартиры в Тюмени чаще всего покупаются и выставляются на продажу. В феврале этого года 69,3% покупателей сделали свой выбор в пользу однокомнатных квартир.
Специалист в сфере недвижимости Оксана Иванова рассказала, что однокомнатные квартиры считаются одними из самых продаваемых слотов на рынке недвижимости. Как правило, спрос на них значительно выше, так как их приобретают на первичном рынке как стартовый капитал, который ежегодно увеличивается.
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