ВС РФ ударили по аэродромам ВСУ в Черниговской области

Российские силы ударили по аэродромам ВСУ в Прилуки и около Чернигова на Украине. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Прилуки — прилетело в сторону военного аэродрома на западе города... там есть куда прилетать еще много раз. Закрытые стоянки для тяжелых бомбардировщиков... Ямы для подвеса ФАБов, несколько ... складов для ракет...» — отметил Лебедев в разговоре с РИА Новости.
Эксперт добавил, что ВС РФ ударили и по аэродрому «Певцы» около города Чернигов. По словам Лебедева, здесь идет активная работа, в том числе летают украинские дроны и садятся вертолеты.
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