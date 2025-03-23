ВС РФ ударили по аэродромам ВСУ в Черниговской области

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Российские военные ударили по аэродромам ВСУ
Российские военные ударили по аэродромам ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ударили по аэродромам ВСУ в Прилуки и около Чернигова на Украине. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилуки — прилетело в сторону военного аэродрома на западе города... там есть куда прилетать еще много раз. Закрытые стоянки для тяжелых бомбардировщиков... Ямы для подвеса ФАБов, несколько ... складов для ракет...» — отметил Лебедев в разговоре с РИА Новости.

Эксперт добавил, что ВС РФ ударили и по аэродрому «Певцы» около города Чернигов. По словам Лебедева, здесь идет активная работа, в том числе летают украинские дроны и садятся вертолеты.

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Российские силы ударили по аэродромам ВСУ в Прилуки и около Чернигова на Украине. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «Прилуки — прилетело в сторону военного аэродрома на западе города... там есть куда прилетать еще много раз. Закрытые стоянки для тяжелых бомбардировщиков... Ямы для подвеса ФАБов, несколько ... складов для ракет...» — отметил Лебедев в разговоре с РИА Новости. Эксперт добавил, что ВС РФ ударили и по аэродрому «Певцы» около города Чернигов. По словам Лебедева, здесь идет активная работа, в том числе летают украинские дроны и садятся вертолеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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