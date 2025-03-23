На Тенерифе русская семья продает особняк с золотыми курицами в туалете

Российская предпринимательница в сфере недвижимости Елена Карамышева выставила на продажу свой особняк в Испании, сообщают telegram-каналы. Дом, расположенный в элитном районе Ла-Калета на Тенерифе, привлек внимание интернет-пользователей из-за необычного дизайна туалета, украшенного изображениями куриц.
«В интернете смеются над туалетом выставленного на продажу особняка в Испании, в котором уж слишком много куриц... Хозяева дома — российская предпринимательница в сфере недвижимости Елена Карамышева и ее муж», — пишет telegram-канал Baza. Карамышева с супругом и детьми жили в доме до начала СВО, а после семья решила вернуться в Россию.
Роскошный трехэтажный особняк, общей площадью 668 квадратных метров и оценочной стоимостью свыше 13 миллионов евро, находится в престижном районе Ла-Калета на острове Тенерифе. Все материалы и мебель для особняка были привезены из Италии. Общая площадь трех земельных участков, на которых расположен дом, составляет 7,5 тысячи квадратных метров. Покупателям предоставляется возможность приобрести как весь комплекс целиком, так и отдельно один из участков. На территории, помимо главного здания, также расположены два более мелких строения, которые функционируют как апартаменты.
Туалет, украшенный изображениями куриц и ставший популярным в интернете, находится возле комнаты старшей дочери Елены Галины, которую в семье ласково прозвали «курицей». Это объясняет тематику декора. В другом туалете дома преобладает тематика известного мультфильма «Ледниковый период». В общей сложности в резиденции насчитывается 11 ванных комнат и шесть спален. На территории участка расположены фонтан с фигурами коней, большой бассейн и сад с плодоносящими деревьями.
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