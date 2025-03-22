В Екатеринбурге подростки мусорят и бьют стекла в подъездах

Подростки портят подъезды новостроек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга подростки бьют стекла, разбрасывают мусор и разрисовывают подъезды в домах на улице Академика Сахарова, 79 и 81. Жильцы грозятся обратиться в полицию.

«В дома на ул. Академика Сахарова 79, 81 повадились ходить подростки. Они мусорят на лестничных пролетах, бьют стекла и расписывают подъезд краской. Хотим предупредить, что жильцы этих домов будут обращаться в архив за записью с камер», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком».

Помимо полиции, записи с камер екатеринбуржцы намерены разослать директорам местных школ. Пострадавшие попросили родителей поговорить с детьми, чтоб они не занимались вандализмом.

Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.