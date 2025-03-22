22 марта 2025

Подростки-вандалы закошмарили жителей Академического. Фото

В Екатеринбурге подростки мусорят и бьют стекла в подъездах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, многоэтажка, многоквартирный дом, новостройка, подъезд жилого дома
Подростки портят подъезды новостроек Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга подростки бьют стекла, разбрасывают мусор и разрисовывают подъезды в домах на улице Академика Сахарова, 79 и 81. Жильцы грозятся обратиться в полицию.

«В дома на ул. Академика Сахарова 79, 81 повадились ходить подростки. Они мусорят на лестничных пролетах, бьют стекла и расписывают подъезд краской. Хотим предупредить, что жильцы этих домов будут обращаться в архив за записью с камер», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком».

Помимо полиции, записи с камер екатеринбуржцы намерены разослать директорам местных школ. Пострадавшие попросили родителей поговорить с детьми, чтоб они не занимались вандализмом.

Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Академическом районе Екатеринбурга подростки бьют стекла, разбрасывают мусор и разрисовывают подъезды в домах на улице Академика Сахарова, 79 и 81. Жильцы грозятся обратиться в полицию. «В дома на ул. Академика Сахарова 79, 81 повадились ходить подростки. Они мусорят на лестничных пролетах, бьют стекла и расписывают подъезд краской. Хотим предупредить, что жильцы этих домов будут обращаться в архив за записью с камер», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Помимо полиции, записи с камер екатеринбуржцы намерены разослать директорам местных школ. Пострадавшие попросили родителей поговорить с детьми, чтоб они не занимались вандализмом. Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...