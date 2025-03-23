ВС РФ уничтожили 60 солдат ВСУ на белгородском направлении

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих в результате действий российской группировки войск «Север» на белгородском направлении за последние сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На белгородском направлении подразделениями группировки войск „Север“ нанесено поражение формированиям бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны <...> ВСУ потеряли до 60 военнослужащих», — отметили в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что украинские бойцы были ликвидированы в районе населенных пунктов Марьино, Новодмитровка и Угроеды (Сумская область). Помимо живой силы, противник потерял танк, две бронемашины, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Ранее отмечалась активизация действий ВСУ на белгородском направлении, об этом пишут военкоры. Российские войска продолжают отражать их атаки и контратаковать, уничтожая огневые позиции и блокируя попытки противника перебросить дополнительные артиллерийские подразделения из других районов.
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