Песков: Путин и Трамп сделали шаг к личной встрече

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Песков заявил, что более четкое понимание о встрече Путина и Трампа появится после переговоров в Саудовской Аравии
Песков заявил, что более четкое понимание о встрече Путина и Трампа появится после переговоров в Саудовской Аравии Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал первым шагом к их личной встрече. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«Это точно был еще первый шаг к личной очной встрече президентов. Безусловно, понятно, что эта встреча должна быть должным образом подготовлена», — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину, ответ опубликован в tekegram-канале журналиста. 

Он отметил, что России и США необходимо провести переговоры в Эр-Рияде в понедельник. После этого могут появиться договоренности и совместное понимание, тогда президенты смогут более конкретно говорить о перспективах встречи. 

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Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал первым шагом к их личной встрече. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.  «Это точно был еще первый шаг к личной очной встрече президентов. Безусловно, понятно, что эта встреча должна быть должным образом подготовлена», — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину, ответ опубликован в tekegram-канале журналиста.  Он отметил, что России и США необходимо провести переговоры в Эр-Рияде в понедельник. После этого могут появиться договоренности и совместное понимание, тогда президенты смогут более конкретно говорить о перспективах встречи. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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