Песков: Путин и Трамп сделали шаг к личной встрече

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал первым шагом к их личной встрече. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это точно был еще первый шаг к личной очной встрече президентов. Безусловно, понятно, что эта встреча должна быть должным образом подготовлена», — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину, ответ опубликован в tekegram-канале журналиста.
Он отметил, что России и США необходимо провести переговоры в Эр-Рияде в понедельник. После этого могут появиться договоренности и совместное понимание, тогда президенты смогут более конкретно говорить о перспективах встречи.
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